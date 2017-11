Loạt dấu hiệu “tố cáo” cơ thể bạn đang ăn thiếu chất xơ trầm trọng

Bạn cảm thấy đói ngay sau khi ăn

Bạn sẽ cảm thấy no khi bạn ăn một bữa ăn giàu chất xơ hơn so với khi bạn ăn một bữa ăn giàu carbohydrate. Điều này là do các chất xơ hòa tan làm tăng độ nhớt của thức ăn trong quá trình tiêu hóa, giảm tốc độ vận chuyển các chất, từ đó làm quá trình hấp thu các chất dinh dưỡng diễn ra chậm hơn. Do đó, bữa ăn chứa ít chất xơ sẽ làm bạn thấy đói nhanh hơn. Bạn thiếu năng lượng

Khi bạn ăn nhiều thực phẩm chứa carbohydrate đơn, lượng đường trong máu sẽ tăng lên đột biến. Sau đó, cơ thể tạo ra nhiều insulin hơn, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và cơ thể chậm chạp. Ăn nhiều rau, củ, quả giúp cơ thể tái tạo nguồn năng lượng nhanh chóng. Bạn không thể đại tiện

Chất xơ có khả năng tan trong nước, đi vào đường tiêu hóa tạo thành thể nhầy giúp phân mềm và đẩy ra ngoài dễ dàng. Do đó thiếu chất xơ khiến bạn cảm thấy đầy hơi và đối diện với tình trạng khó tiêu, táo bón. Bạn không thể giảm cân

Không tiêu thụ chất xơ chính là lý do khiến bạn mãi không thể giảm cân. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và tránh khỏi cơn đói. Tiêu thụ chất xơ điều độ mỗi ngày bạn sẽ “đánh bay” mỡ thừa và cân nặng nhanh chóng. Sức khỏe tim mạch có vấn đề

Chất xơ chứa hàm lượng sắt, kẽm và vitamin B có tác dụng loại bỏ cholesterol xấu ra khỏi cơ thể. Chế độ ăn uống thiếu chất xơ dẫn đến hàm lượng cholesterol cao, dễ mắc bệnh tim mạch. Vì vậy, nếu sức khỏe tim mạch có vấn đề bạn nên tiêu thụ thêm chất xơ và tới gặp bác sĩ để chữa trị kịp thời.

