Loại thực phẩm rẻ tiền là “vitamin tình yêu” giúp quý ông thăng hoa

Theo đó, ở góc độ dinh dưỡng, giá đỗ xanh có đủ các chất dinh dưỡng, nhiều vitamin C và E, lượng calo thấp. Giá thường được dùng cho người bị viêm thanh quản mất tiếng, vận động thể thao bị mỏi cơ, người béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, cholesterol máu cao.

Đối với nam giới, chất bổ dưỡng quan trọng để gia tăng khả năng sinh sản là vitamin C và kẽm. Vitamin C là chất chống oxy hóa có mặt trong huyết tương của tinh trùng, giúp tinh trùng không bị vón cục và dính kết, vì vậy làm tăng cơ hội thụ thai

Cũng theo PGS. Lê Bạch Mai, giá đỗ có chứa vitamin B12. Nếu nam giới thiếu hụt vitamin B12 làm giảm tính di động và số lượng tinh trùng.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, giá đỗ còn chứa vitamin E giúp cải thiện sức khỏe chung của tinh trùng. Tinh trùng có thể bị tổn thương bởi các gốc tự do. Vitamin E và vitamin C là những chất chống oxy hóa (antioxidant) có vai trò làm giảm số lượng các gốc tự do.