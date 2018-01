Loại quả “thần dược” bảo vệ tuyến tiền liệt cho các quý ông

Táo đỏ: Do áp lực công việc, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học ảnh hưởng đến gan và tuyến tiền liệt của đàn ông. Táo đỏ có tác dụng bổ huyết, dưỡng huyết tốt cho gan, nuôi dưỡng gan, giúp thải độc tuyến tiền liệt, vì thế các quý ông mỗi ngày nên ăn 3 quả táo đỏ. Lựu: Rất giàu polyphenol, anthocyanin, axit ellagic, isoflavones và chất dinh dưỡng có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ. Ngoài ra các chất này còn giúp bảo vệ tế bảo, phá hủy gốc tự do, bảo vệ tuyến tiền liệt, giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Để đạt hiệu quả cao nên uống nước ép lựu cả hạt. Cam quýt: Đàn ông thường ăn ít rau và hoa quả hơn phụ nữ nên thiếu cân bằng dinh dưỡng, điều này thể hiện rõ ở việc gàu trên tóc thường nhiều. Nên tăng cường mỗi ngày ăn thêm 1-2 quả cam quýt vì đây là hoa quả giàu vitamin C tăng cường hệ miễn dịch, quan trọng nhất giúp trấn tĩnh thần kinh, ngăn ngừa sự lão hóa của tuyến tiền liệt. Quả kiwi: Mắt khô, mệt mỏi, đau mỏi lưng đó là một trong những triệu chứng thiếu hụt vitamin A và axit folic. Lúc này nên ăn kiwi là tốt nhất bởi nó có thể bổ sung tức thì, đầy đủ vitamin A và axit folic giúp bảo vệ gan, bảo vệ tuyến tiền liệt và bảo vệ đôi mắt. Táo tươi: Các bệnh nhân mắc bệnh tuyến tiền liệt mãn tính cơ thể thường thiếu kẽm. Mỗi ngày ăn 1-2 quả táo có thể giúp bổ sung kẽm, hỗ trợ điều trị hiệu quả viêm tuyến tiền liệt. Ngoài ra các quý ông có thể bổ sung thêm lạc, hạt óc chó, vừng và hạt thông và bữa ăn cũng giúp tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt. Cherry: Việc lười vận động sẽ khiến sức khỏe tuyến tiền liệt gặp vấn đề. Do khớp thiếu máu và chất dinh dưỡng, nhưng nếu mỗi tuần các quý ông ăn bổ sung 100g cherry sẽ có thể giúp tăng cường sức khỏe của khớp, bảo vệ tuyến tiền liệt, hỗ trợ giúp bài tiếc acid uric, ngăn ngừa các bệnh về khớp.

