Lật tẩy chiêu trò sản xuất thuốc trị ung thư từ than tre của Vinaca

Thông tin phát hiện thuốc trị ung thư từ than tre của Vinaca được SHTT cho hay:

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng thuốc y tế chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh của người dân ngày càng tăng lên. Lợi dụng tâm lý của người tiêu dùng, rất nhiều cơ sở sản xuất thuốc y tế mọc lên như nấm nhưng chất lượng thì không ai đảm bảo.

Mới đây, vào ngày 8/4, Công an quận Kiến An, TP. Hải Phòng cho biết đơn vị này vừa phối hợp các ngành chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hoá mỹ phẩm do bà Đào Thị Chúc (trú phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) làm chủ và phát hiện các công nhân tại đây đang đổ bột than tre tán mịn vào các ruột vỏ thuốc con nhộng, đóng gói bán cho bệnh nhân ung thư.

Theo báo Người lao động đưa tin, lực lượng công an xác định cơ sở này có 10 công nhân làm việc dưới sự quản lý của bà Chúc. Các sản phẩm gồm: Vinaca Vi5 (loại 874 ml), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng và một số chất bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác. Tại thời điểm kiểm tra, bà Chúc không xuất trình được giấy tờ, tài liệu và hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở.

Báo Đất Việt cũng đưa tin, Sở Y tế Hải Phòng cho biết đã cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm gồm: Vinaca Carbon đa dụng; tẩy mùi hôi cơ thể; ung thư Vi3, tẩy mùi hôi cơ thể Vi4; baby Vi6; tỉnh táo Vi7 lái xe, học tập căng thẳng, mệt mỏi. Các sản phẩm này do Công ty TNHH Hồng An Phong (giám đốc là ông Nguyễn Văn Tuấn) sản xuất và đưa ra thị trường.

Tuy nhiên trên thực tế, ông Tuấn cho ông Nguyễn Xuân Thu - Giám đốc Công ty TNHH Vinaca (Chồng bà Chúc) mượn giấy tờ. Hàng tháng, ông Tuấn cung cấp than tre đã được nghiền thành bột mịn cho Thu, trung bình mỗi tháng là 10 bao. Lợi nhuận từ năm 2016-2017 của ông Tuấn ước tính trên 200 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bà Chúc khai toàn bộ quy trình sản xuất hoạt động từ đầu năm 2017, theo sự chỉ đạo của chồng. Công an đã triệu tập ông Thu - chồng bà Chúc đến để làm rõ vụ việc nhưng ông này không hợp tác, đồng thời vắng mặt tại địa phương.

Theo điều tra, các sản phẩm của Công ty TNHH Vinaca đã được phân phối rộng rãi tại nhiều địa phương trong cả nước. Tại Hà Nội, trụ sở của Công ty TNHH Vinaca có treo biển nhưng không hoạt động. Chi cục Thuế Hà Nội xác nhận công ty này không khai báo thuế.

Hiện tại, cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc trên.