Lần đầu tiên đặt cùng lúc 6 stent mạch vành cho người bệnh

Đặc biệt trong đó có 1 trường hợp người bệnh được đặt cùng lúc 6 stent mạch vành điều trị bệnh lý hẹp, tắc động mạch vành.

Theo ThS.BS Hoàng Minh Quang, Phó Trưởng Khoa Nội Tim – mạch bệnh viện cho biết: “Việc tiến hành đặt từ 1-3 stent mạch vành được bệnh viện thực hiện thường quy cho người bệnh. Nhưng đây là lần đầu tiên bệnh viện tiến hành đặt cùng lúc 6 stent trên người bệnh bị hẹp tắc mạch vành mức độ nặng”.



Bác sĩ kiểm soát sức khỏe cho người bệnh Thanh.

Người bệnh là Trần Đình Thanh 69 tuổi trú tại Thủy An (Đông Triều, Quảng Ninh). Người bệnh vào viện trong tình trạng đau thắt ngực trái, đau thành cơn kéo dài từ 4-5 phút. Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị thiếu máu cục bộ cơ tim do bệnh lý mạch vành và được chỉ định chụp mạch vành xâm lấn qua da đánh giá mức độ tổn thương để có hướng can thiệp.

Sau khi tiến hành chụp mạch vành trên hình ảnh DSA cho thấy: Người bệnh bị xơ vữa, tổn thương nhiều đoạn của hệ động mạch bao gồm động mạch liên thất trước, động mạch mũ, động mạch vành phải, thân chung động mạch vành trái. Trong đó đoạn hẹp, tắc lớn nhất là từ 90 – 99%. Mà hầu hết những người bệnh này phải tiến hành làm cầu nối động mạch vành.

Cũng theo Ths.Bs Quang: Việc đặt từ 1 - 3 stent động mạch vành trên cùng một người bệnh đã khó, việc đặt cùng lúc 6 stent cho người bệnh lại càng khó khăn.

Trong suốt quá trình tiến hành can thiệp các bác sĩ phải kiểm soát tốt huyết áp, áp lực mạch máu, nhịp tim, tình trạng đau ngực cho người bệnh… Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người bệnh. Hơn nữa, bệnh nhân Trần Đình Thanh có tiền sử đái tháo đường và đã có lần bị xuất tiêu hóa do loét dạ dày. Do vậy theo dõi và điều trị cho bệnh nhân cần tiến hành chặt chẽ vì có thể xảy ra xuất huyết tiêu hóa do sử dụng thuốc chống đông, gây nguy hiểm cho người bệnh.

Sau gần 2 giờ tiến hành can thiệp, các bác sĩ đã tiến hành đặt thành công cùng lúc 6 stent cho người bệnh. Hiện tại người bệnh ổn định: không còn tình trạng đau ngực, không khó thở, người bệnh ăn uống đi lại, sinh hoạt ổn định và đã được xuất viện.