Làn da tố cáo điều gì về sức khỏe của bạn

Quầng thâm hay bọng dưới mắt: Nếu đây là đặc điểm di truyền thì không có gì đáng nói. Tuy nhiên, nếu chúng chỉ mới xuất hiện gần đây thì bạn nên tìm ra lý do ngay lập tức. Lý do phổ biến nhất là thiếu ngủ, hút thuốc, thay đổi hóc môn, dị ứng và lạm dụng rượu, cà phê, thực phẩm mặn. Da mặt và mắt vàng xảy ra khi quá nhiều chất thải tích tụ trong cơ thể. Ở người lớn, vàng da có thể bị các vấn đề nghiêm trọng hơn như lạm dụng rượu. Hình dáng không rõ ràng của nốt ruồi hoặc đốm thường không quá lo lắng. Lời khuyên là bạn nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và nhớ bôi kem chống nắng khi ra ngoài. Phát ban bướm: Phát ban tràn vào cả hai má và giống hình bướm, có thể bạn đang bị lupus ban đỏ. Lột da quanh miệng và mũi: Những thay đổi làn da xung quanh miệng và mũi có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng thường là vì thiếu các vitamin A, C, E hoặc B trong cơ thể.Các vết loét quanh môi, miệng và mũi có thể là do virut gây rộp môi. Các vết loét này có thể lan rộng khi hệ thống miễn dịch suy yếu do căng thẳng, bệnh tật hoặc mệt mỏi. Môi khô và nứt thường xảy ra vào mùa đông bởi thời tiết hanh khô. Tuy nhiên, các vết nứt cũng có thể do dị ứng hoặc phản ứng với thuốc. Lúc này, bạn hãy dùng son dưỡng ẩm môi. Đối với nhiều người, lông mặt có thể là do di truyền. Ở phụ nữ trẻ, lông mọc nhiều trên mặt có thể là do buồng trứng không hoạt động tốt, hay còn gọi là hội chứng buồng trứng đa nang gây khó mang thai. Lông mày hoặc lông mi mỏng đi dù bạn không hề nhổ thì đó có thể báo hiệu các vấn đề với tuyến giáp. Bạn cần đi khám để kịp thời điều trị. Nguồn ảnh: Depositphotos. Video: "Thanh lọc cơ thể bằng dầu ô liu". (Nguồn: VTV1)

