Lầm tưởng hoang đường về tình dục an toàn bạn nên biết

1. Bạn có thể mắc bệnh lây qua đường tình dục từ nhà vệ sinh

Chắc hẳn nhiều người biết rằng các vi khuẩn gây bệnh lây truyền qua đường tình dục không thể sống ngoài cơ thể trong một khoảng thời gian dài, đặc biệt là trên bề mặt cứng, lạnh như bệ ngồi trong nhà vệ sinh. Thêm vào đó, nước tiểu vốn vô trùng. Vì vậy, nguy cơ lây nhiễm ở đây gần như không có. Tuy nhiên, bạn cần biết có những bệnh tưởng chừng chỉ lây qua đường tình dục lại có thể lây qua tiếp xúc da hoặc hôn. Chẳng hạn, hôn có thể lây truyền bệnh herpes sinh dục, thậm chí một nụ hôn sâu có thể lây nhiễm bệnh Chlamydia hoặc bệnh lậu, bác sĩ Sophia Yen cảnh báo. Tương tự như vậy, toilet có thể là tác nhân lây nhiễm HPV, herpes sinh dục, ghẻ… 2. Bạn không thể có thai trong lần đầu quan hệ

Bất cứ ai cũng hoàn toàn có khả năng mang thai ngay lần quan hệ đầu tiên. "Trên thực tế, một số thống kê cho thấy rằng 20% phụ nữ có thể mang thai trong vòng 1 tháng đầu quan hệ”, bác sĩ Sophia Yen nói. 3. Bạn không thể có thai trong những ngày “đèn đỏ”

Khả năng thấp nhưng không phải là không thể, đặc biệt nếu bạn không sử dụng bao cao su hoặc các biện pháp tránh thai. Một số phụ nữ có thời gian kinh nguyệt kéo dài sang cả rụng trứng mới, có nghĩa là họ hoàn toàn có khả năng mang thai ngay cả trong lúc “đèn đỏ”. Giả sử bạn có một chu kỳ ngắn (ví dụ 21 ngày) và khoảng thời gian “bị” của bạn kéo dài một tuần. Nếu quan hệ tình dục ở gần cuối chu kì đèn đỏ, bạn có thể mang thai vì tinh trùng sống được 72 giờ trong cơ thể bạn để chờ trứng rụng.

Khả năng mang thai cũng hoàn toàn có thể xảy ra trong thời kỳ tiền mãn kinh, khi mà sự rụng trứng diễn ra thất thường. Các chuyên gia cho biết thời gian được coi là an toàn khi bạn đã mãn kinh được khoảng 1 năm. 4. Phụ nữ cần xét nghiệm ung thư cổ tử cung khi 18 tuổi

Năm 2003, trường Cao đẳng Sản khoa Mỹ đã thay đổi đề xuất xét nghiệm Pap (xét nghiệm ung thư cổ tử cung sớm) khi trước đó, xét nghiệm này được khuyến cáo nên thực hiện ngay sau khi người phụ nữ có quan hệ lần đầu tiên hoặc ở tuổi 18. Theo đó, Pap nên được thực hiện khi họ đã có quan hệ tình dục được 3 năm hoặc ở độ tuổi 21. Hầu hết các u nhú ở bộ phận sinh dục (HPV) chỉ trở nên rõ ràng trong khoảng 3 năm sau khi có các quan hệ tình dục và cho kết quả chính xác ở thanh thử Pap. Xét nghiệm Pap sớm gần như vô tác dụng mà lại gây ra những căng thẳng không đáng có khi phải trải qua một thủ thuật xâm lấn khó chịu dẫn đến việc sợ hãi những thăm khám phụ khoa sau này. Tiến sĩ Yencho biết một buổi nói chuyện với bác sĩ về vấn đề này sẽ tốt hơn là thực hiện các xét nghiệm không cần thiết. 5. Thuốc tránh thai khẩn cấp loại trừ khả năng mang thai

Thuốc tránh thai khẩn cấp thường được coi là “cứu cánh” cho chị em khi không lỡ không dụng biện pháp tránh thai. Tuy nhiên, nó không giống với những viên thuốc phá thai, nghĩa là nếu trứng đã gặp tinh trùng trong thành tử cung thì phương án này gần như vô tác dụng. 6. Thuốc tránh thai làm cho bạn tăng cân

Mặc dù các thử nghiệm lâm sàng không tìm ra được mối tương quan giữa thuốc ngừa thai và tình trạng tăng cân nhưng đây vẫn là niềm tin phổ biến ở phụ nữ mọi lứa tuổi. Chỉ có một loại thuốc tránh thai duy nhất có thể gây tăng cân là thuốc tiêm ngừa thai medroxyprogesterone acetate (DMPA). Trong một nghiên cứu được công bố hồi tháng 3 năm 2009, các nhà nghiên cứu của trường Đại học Texas đã thấy rằng mức tăng trung bình là gần 5kg trong vòng 3 năm khi sử dụng loại thuốc này. 7. Vòng tránh thai không an toàn cho thanh thiếu niên

Vòng tránh thai là một dụng cụ nhỏ đặt trong cổ tử cung có tác dụng tránh thai lên tới 12 năm. Bạn không cần phải sử dụng thuốc tránh thai trong giai đoạn đặt vòng tránh thai nên đây có thể là một cách an toàn và lâu dài. Những thông tin trước đây cho rằng vòng tránh thai có thể làm tăng nguy cơ bệnh viêm vùng chậu ở nữ giới dưới 18 tuổi. Nhưng năm 2007, hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) khẳng định rằng đây là phương pháp kiểm soát sinh sản có hiệu quả cao ở hầu hết các lứa tuổi. 8. Nếu đã tiêm ngừa HPV, bạn sẽ tránh khỏi ung thư cổ tử cung

Gardasil và Cervarix là vacxin phòng chống ung thư cổ tử cung, giúp ngăn ngừa 4 chủng HPV, 2 chủng thường gây ra ung thư cổ tử cung và 2 chủng gây u nhú cơ quan sinh dục và cho ra những bất thường trong xét nghiệm Pap. Tuy nhiên các nghiên cứu cho thấy có đến 30% ung thư cổ tử cung không được bảo vệ hoàn toàn bởi vacxin. Đó là lí do vì sao dù có chủng ngừa hay không, phụ nữ cũng nên có các xét nghiệm Pap thường xuyên. 9. Thụt rửa là một cách làm sạch âm đạo hiệu quả

Âm đạo có khả năng tự làm sạch và việc thụt rửa thực sự gây hại nhiều hơn lợi. Các vi khuẩn tự nhiên tìm thấy trong âm đạo giữ cho nó luôn sạch và khỏe mạnh. Thụt rửa có thể làm xáo trộn sự cân bằng và làm lan truyền những vi khuẩn có hại vào tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng.

Ngoài ra, thụt rửa không giúp bạn chống lại các bệnh lây lan qua đường tình dục và mang thai. Trong thực tế thụt rửa lại làm cho phụ nữ mang thai dễ dàng hơn vì nó đẩy tinh dịch đi xa hơn vào thành âm đạo và cổ tử cung.

Thường xuyên rửa bằng nước ấm và dung dịch vệ sinh nhẹ sẽ giúp giữ bên ngoài âm đạo luôn sạch sẽ. Tránh dùng băng vệ sinh có mùi thơm, miếng lót, bột và thuốc xịt khử mùi vì chúng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng âm đạo.

