Làm được những điều này giúp bảo vệ an toàn dạ dày trong mùa Đông

Một cốc nước ấm vào buổi sáng sớm sẽ giúp bù lại phần nước thiếu hụt cho cơ thể, giúp làm loãng axit dạ dày, giải quyết chứng khó tiêu. Ảnh: quanjing. Cần hạn chế ăn đồ lạnh sẽ gây co thắt dạ dày, phá hỏng chức năng tiêu hóa. Ảnh: 3lian. Từ góc độ dinh dưỡng, thường xuyên ăn những thực phẩm có chứa vitamin B, E và carotenoid như bí đỏ, cà rốt, cải bắp, khoai lang sẽ có tác dụng làm ấm dạ dày. Ảnh: tukuchina. Ngoài ra duy trì chế độ ăn điều độ, đúng giờ, ăn vừa phải không quá đói cũng không quá no, ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi để giúp ích cho tiêu hóa. Ảnh: 10wallpaper. Cần phải duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất, vui vẻ, lạc quan suy nghĩ tích cực chính là cách có lợi cho đường tiêu hóa Ảnh: taopic. Ngay sau tiết lập Đông, những người có bệnh lý về dạ dày cần phải chú ý giữ ấm cơ thể, ra ngoài nên mặc ấm, đi ngủ phải ủ ấm đề phòng phần bụng bị hở nhiễm lạnh sẽ khiến bệnh đau dạ dày tái phát. Ảnh: taopic. Việc nhai vội vàng, nuốt quá nhanh sẽ khiến tiêu hóa thức ăn gặp khó khăn. Nếu thức ăn tích tụ lâu ngày trong dạ dày sẽ gia tăng gánh nặng cho dạ dày, giảm tốc độ vận động của đường ruột, ảnh hưởng lớn đến hệ tiêu hóa. Ảnh: taopic. Những người bị đau dạ dày cần đặc biệt không nên uống rượu, hút thuốc, không được ăn lạnh, không được ăn nhiều dầu mỡ, không nên ăn thức ăn thô cứng, không nên ăn quá chua, cay, không được để quá đói mới ăn và không được ăn quá no. Ảnh: tukuchina. Đau dạ dày cần phải hạn chế ăn đồ ngọt bởi thực phẩm này sẽ làm tăng axit dạ dày, gây tổn thương nặng hơn đến niêm mạc dạ dày. Ảnh: gfan.

