Làm đẹp đơn giản, hiệu quả bằng hoa kim ngân

Hoa kim ngân là loại cây leo mọc hoang tại nhiều tỉnh vùng núi nước ta. Hoa có hình ống xẻ 2 môi. Hoa kim ngân không chỉ đẹp, sai hoa mà còn có hương thơm cực kỳ quyến rũ, khó quên. Ảnh: baidu Không chỉ là loài hoa vẹn toàn hương sắc, hoa kim ngân còn là vị thuốc quý trong việc điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe và làm đẹp. Ảnh: toutiao Theo Đông y, hoa kim ngân có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kháng viêm, kháng khuẩn, tiêu sưng, tiêu nhọt, cầm tả, giải cảm, trị viêm nha chu... Ảnh: toutiao Hoa kim ngân có thể ức chế nhiều sinh vật gây bệnh như E. coli, Shigella, vi khuẩn tả, trực khuẩn thương hàn, vi khuẩn tán huyết, trực khuẩn phổi, thương hàn. Ảnh: baidu Hoa kim ngân cũng có tác dụng ức chế, diệt các vi khuẩn phế cầu, não mô cầu, kiết lỵ trực khuẩn, virus cúm, vi rút herpes, trùng xoắn móc câu... Ảnh: baidu Ngoài là vị thuốc quý có tác dụng trị bệnh, bảo vệ và phục hồi sức khỏe, hoa kim ngân còn có công dụng làm đẹp, giảm béo, thải độc cơ thể, hạ mỡ máu, làm đẹp da, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ rất hiệu quả với chị em. Ảnh: baidu Để đạt được hiệu quả cao trong việc bảo vệ sức khỏe, làm đẹp, bạn hãy dùng hoa kim ngân khô pha trà uống. Cách làm này vừa đơn giản, vừa hiệu bởi trà kim ngân mang lại nhiều lợi ích sau: Ảnh: baidu Trà kim ngân giúp giảm nóng, trừ ách, có tác dung rõ rệt với cảm nóng, cơ thể nóng trong, đau đầu, tâm trạng mệt mỏi, thần kinh không thoải mái, miệng khô đắng. Ảnh: www.huitu Trà hoa kim ngân có tác dụng cầm máu, cầm tiêu chảy, cầm bệnh kết lị do nóng trong, viêm họng, ho do thay đổi thời tiết thất thường. Ảnh:www.quanjing Trà hoa kim ngân chứa axit chlorogenic, có thể thúc đẩy sự trao đổi chất, điều chỉnh các chức năng của các cơ quan trong cơ thể, cải thiện miễn dịch. Ảnh: cspress. Mùa hè nóng bức, mệt mỏi, miệng khô, chóng mặt, mồ hôi ra nhiều, thần kinh mệt mỏi nên uống trà kim ngân. Ảnh:www.92to Dùng hoa kim ngân đun nước tắm là cách trị các bệnh ngoài da như nhiễm trùng da, viêm loét, ghẻ lở, sưng tấy... vô cùng an toàn và hiệu quả cho trẻ em. Ảnh:www.sohu Ngoài ra, mùa hè trẻ con cũng có thể uống trà hoa kim ngân để giúp làm mát cơ thể, tránh bị nhiễm độc. Ảnh:www.quanjing Trà hoa kim ngân có phù hợp dùng với những người mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm phổi, viêm não Nhật Bản, viêm màng não, viêm vú cấp, nhiễm khuẩn huyết, viêm ruột thừa, nhiễm trùng chấn thương, viêm ruột, nhồi máu cơ, bệnh sởi ... Ảnh:www.quanjing

Hoa kim ngân là loại cây leo mọc hoang tại nhiều tỉnh vùng núi nước ta. Hoa có hình ống xẻ 2 môi. Hoa kim ngân không chỉ đẹp, sai hoa mà còn có hương thơm cực kỳ quyến rũ, khó quên. Ảnh: baidu Không chỉ là loài hoa vẹn toàn hương sắc, hoa kim ngân còn là vị thuốc quý trong việc điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe và làm đẹp. Ảnh: toutiao Theo Đông y, hoa kim ngân có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kháng viêm, kháng khuẩn, tiêu sưng, tiêu nhọt, cầm tả, giải cảm, trị viêm nha chu... Ảnh: toutiao Hoa kim ngân có thể ức chế nhiều sinh vật gây bệnh như E. coli, Shigella, vi khuẩn tả, trực khuẩn thương hàn, vi khuẩn tán huyết, trực khuẩn phổi, thương hàn. Ảnh: baidu Hoa kim ngân cũng có tác dụng ức chế, diệt các vi khuẩn phế cầu, não mô cầu, kiết lỵ trực khuẩn, virus cúm, vi rút herpes, trùng xoắn móc câu... Ảnh: baidu Ngoài là vị thuốc quý có tác dụng trị bệnh, bảo vệ và phục hồi sức khỏe, hoa kim ngân còn có công dụng làm đẹp, giảm béo, thải độc cơ thể, hạ mỡ máu, làm đẹp da, chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ rất hiệu quả với chị em. Ảnh: baidu Để đạt được hiệu quả cao trong việc bảo vệ sức khỏe, làm đẹp, bạn hãy dùng hoa kim ngân khô pha trà uống. Cách làm này vừa đơn giản, vừa hiệu bởi trà kim ngân mang lại nhiều lợi ích sau: Ảnh: baidu Trà kim ngân giúp giảm nóng, trừ ách, có tác dung rõ rệt với cảm nóng, cơ thể nóng trong, đau đầu, tâm trạng mệt mỏi, thần kinh không thoải mái, miệng khô đắng. Ảnh: www.huitu Trà hoa kim ngân có tác dụng cầm máu, cầm tiêu chảy, cầm bệnh kết lị do nóng trong, viêm họng, ho do thay đổi thời tiết thất thường. Ảnh:www.quanjing Trà hoa kim ngân chứa axit chlorogenic, có thể thúc đẩy sự trao đổi chất, điều chỉnh các chức năng của các cơ quan trong cơ thể, cải thiện miễn dịch. Ảnh: cspress. Mùa hè nóng bức, mệt mỏi, miệng khô, chóng mặt, mồ hôi ra nhiều, thần kinh mệt mỏi nên uống trà kim ngân. Ảnh:www.92to Dùng hoa kim ngân đun nước tắm là cách trị các bệnh ngoài da như nhiễm trùng da, viêm loét, ghẻ lở, sưng tấy... vô cùng an toàn và hiệu quả cho trẻ em. Ảnh:www.sohu Ngoài ra, mùa hè trẻ con cũng có thể uống trà hoa kim ngân để giúp làm mát cơ thể, tránh bị nhiễm độc. Ảnh:www.quanjing Trà hoa kim ngân có phù hợp dùng với những người mắc các bệnh truyền nhiễm như viêm phổi, viêm não Nhật Bản, viêm màng não, viêm vú cấp, nhiễm khuẩn huyết, viêm ruột thừa, nhiễm trùng chấn thương, viêm ruột, nhồi máu cơ, bệnh sởi ... Ảnh:www.quanjing