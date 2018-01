Lạ lùng cô gái muốn ly hôn vì chồng... quá tốt

Tôi và anh lấy nhau đã được 1 năm. Một năm qua anh luôn là người chồng tốt quan tâm đến tôi, và tôi đã thật hạnh phúc vì điều đó. Vì ở ngoài Bắc chuyển vào Nam nên tôi vẫn chưa xin được việc, anh động viên tôi đi học thêm để kiếm được việc tốt hơn.

Nhưng rồi không biết có phải ông trời muốn thử thách lòng người hay không khi mới vào đây được một thời gian, đi học văn bằng hai được 1 tháng thì tôi đổ bệnh. Đi khám, bác sĩ thông báo tin sét đánh: tôi bị suy thận độ 2. Tuy chưa đến mức phải chạy thận nhân tạo nhưng việc chữa trị cũng khá tốn kém.

Nhà chồng tôi và nhà bố mẹ đẻ tôi đã lo chạy vạy cắt thuốc khá nhiều nơi. Chồng tôi cũng vậy nghe ở đâu có thuốc tốt thuốc hay cũng đều mua cho tôi dùng. Nhưng tôi thấy bệnh của mình cũng chẳng tiến triển hơn được bao nhiêu, có nguy cơ phải chạy thận nhân tạo. Nếu vậy thì cả đời tôi phải sống nhờ bệnh viện, tốn kém đã đành, tôi còn mất sức lao động, khó sinh con.

Thấy anh va moi người vất vả vì tôi, tôi thấy mình có lỗi nhiều lắm, tôi muốn viết đơn ly hôn cho chồng tìm thấy được hạnh phúc mới. Tôi làm thế có nên?

Phạm Ngọc Diễm

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn:

Chúc mừng bạn lấy được người chồng quá tốt và gia đình nhà chồng cũng vô cùng tốt. Đời người phụ nữ không phải ai cũng được may mắn như bạn đâu, bạn nên nhận thức được niềm may mắn của mình và biết nâng niu trân trọng nó.Cuộc sống luôn có những thử thách mà ta phải vượt qua như bệnh tật của bạn. Đây là điều không may nó rơi vào ai thì người ấy phải chịu chứ đâu phải là lỗi lầm của bạn mà bạn lại ngộ nhận: “Tôi thấy mình có lỗi nhiều lắm”. Nếu lúc này bạn lại viết đơn ly hôn nữa thì tôi rất lo ngại cho sức khoẻ của bạn bởi vì yếu tố tinh thần rất quan trọng để ta vượt qua bệnh tật với sự chăm sóc của chồng.

Với những người lạc tin tưởng vào cuộc sống cộng với việc chạy chữa tận tình, bệnh tật sẽ thuyên giảm. Trái lại nếu bi quan và tự dằn vặt rằng vì mình mà người thân vất vả rồi đặt vấn đề ly hôn vào lúc này làm cho chồng bạn cũng thất vọng thì bệnh tật bạn chỉ có nặng thêm, thuốc nào cũng ít tác dụng.

Bạn hãy thử đảo ngược lại tình hình, thí dụ chồng bạn ốm, bạn tận tình chăm sóc mà anh ấy thấy bạn vất vả lại đòi ly hôn thì bạn nghĩ sao?

Vợ chồng đã kết hôn với nhau, tự nguyện làm người bạn của nhau suốt đời thì chính trong những lúc ốm đau này mới cần nhau. Đó là trách nhiệm của người đàn ông với vợ, đó cũng là cách thể hiện tình yêu son sắt vợ chồng. Bạn không nên băn khoăn day dứt về điều đó. Nếu anh ấy ốm, chắc chắn bạn cũng tận tình với chồng như vậy thôi.

Một là bạn hãy cởi bỏ ngay luồng suy nghĩ tiêu cực rằng ốm là "tội lỗi" với chồng. Sự suy thận dâu phải do bạn gây ra. Đó chỉ là điều không may với bạn và nó có thể xảy ra với bất kỳ ai. Nhưng đó là căn bệnh hoàn toàn có thể chạy chữa được nếu bệnh nhân yên tâm điều trị và lạc quan tin mình sẽ khỏi bệnh.

Hai là bạn nên biểu lộ lòng biết ơn chồng và gia đình nhà chồng đã tận tình chữa trị cho bạn. Tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện ly hôn cho chồng khỏi vất vả. Nói như thế là phụ lòng tốt của người chồng.