Kinh hãi thị trường thuốc trị ung thư làm từ... bột than tre

Thông tin mới vụ thuốc trị ung thư làm từ bột than tre:

Thuốc Vinaca ung thư CO3.2 được giới thiệu có thể chữa ung thư.

Ngành chức năng Hải Phòng phát hiện Cty Vinaca (phường Ngọc Sơn, quận Kiến An), do bà Đào Thị Chúc làm đại diện cơ sở, có hành vi dán nhãn mác ung thư vào các viên nang dạng thuốc.

Còn tại Cty TNHH Hồng An Phong (tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc, đoàn liên ngành TP. Hải Phòng phát hiện hành vi nghiền thủ công từ tre nứa, tre, gỗ thành bột than hoạt tính.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tuấn khai công ty của ông chỉ cung cấp nguyên liệu là than hoạt tính, còn việc sản xuất các sản phẩm nói trên là do cơ sở của Vinaca ở quận Kiến An do ông Nguyễn Xuân Thu làm Giám đốc.

Bản thân Cty An Hồng Phong là đơn vị được Sở Y tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận cho 6 sản phẩm hóa mỹ phẩm mang tên Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi) và Vinaca đa dụng. Tất cả các sản phẩm này đăng kí là mỹ phẩm, không phải là thực phẩm chức năng.

Trong khi dư luận hết sức hoang mang, lo lắng về chất lượng thật sự của loại thuốc chữa ung thư mang tên Vinaca ở Hải Phòng thì tại một số tỉnh thành lớn, việc bán các loại thuốc mang tên Vinaca vẫn diễn ra công nhiên, chưa bị kiểm tra, xử lý.

Lần theo 6 cơ sở đăng ký bán hàng tại Hà Nội từ trang Web V.., chúng tôi phát hiện 3/6 địa chỉ không có trong thực tế hoặc đã thay đổi cửa hàng từ lâu.

Người bán hàng giới thiệu, thuốc Vinaca Vi3 ngoài công dụng điều trị ung thư, còn chữa được bệnh cảm sốt thông qua xịt bên ngoài!? Trong vai một người mua thuốc chữa dạ dày cho người thân cần dùng sản phẩm của Cty Vinaca, PV tìm đến đại lý của công ty này tại phố Định Công, quận Hoàng Mai. Ông T., chủ đại lý, khẳng định nhiều người từng dùng sản phẩm của Cty vinaca và đạt được hiệu quả cao. Cầm trên tay lọ thuốc Vinaca CO3.2, ông T. khoe, thuốc này chữa được các bệnh dạ dày nhưng nếu kết hợp thêm một số loại thuốc còn có thể điều trị khỏi bệnh ung thư . Ông T. chủ đại lý bán hàng tại Hà Nội, khẳng định sử dụng sản phẩm của công ty Vinaca có thể chữa ung thư.

“Ngoài uống Vinaca CO3.2, người dùng cần xịt thuốc Vinaca ung thư – thuốc vi chất. Riêng dòng sản phẩm Vinaca ung thư, bệnh nhân nếu bị cảm sốt, chỉ cần xịt và thoa là hết cảm, không cần dùng thuốc uống!? Nếu bị ung thư dạ dày, liệu trình là người dùng cần uống 4 lọ Vinaca CO3.2, Vi3 4 lọ, vina 5 uống 2 lọ, rượu Vinaca XO uống một chai. Uống hết liệu trình này, hết thì thôi, chưa thì uống tiếp!?" - ông T. nói.

Khi PV hỏi về nguồn gốc và số loại “thực phẩm chức năng Vinaca” ông T. khẳng định: Toàn bộ sản phẩm đều do tập đoàn Vinaca, có địa chỉ, thời gian sản xuất và đóng gói rõ ràng. Không lo, xuất xứ sản phẩm có hết.

Đây là những sản phẩm của nước ngoài và bản quyền của Việt Nam sử dụng. Hiện nay các sản phẩm được sản xuất tại nhiều cơ sở, nhưng cơ sở Hải Phòng chịu trách nhiệm điều phối, phân phối.

Theo ông T., giá cả một lọ thuốc Vinaca CO3.2 là 250 ngàn đồng. Để khách hàng an tâm, ông T. cho biết thêm, giá như vậy là quá rẻ. “Nếu so sánh với các loại thuốc và liệu trình điều trị ung thư thì như vậy còn rẻ chán, trong khi lại hiệu quả cao” - ông T. khẳng định.