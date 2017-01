Kinh hãi người mẫu bơm mông 150cm bằng silicon vá lốp xe

Một sinh viên mới tốt nghiệp ngành kinh tế đã từ bỏ sự nghiệp trong ngành ngân hàng để chạy theo tiếng gọi thẩm mỹ để chiều lòng các fan hâm mộ trên mạng. Cách đây 6 năm, Courtney Barnes đã từng 3 lần bơm mông trái phép và giờ vòng 3 của cô còn to hơn 43cm so với vòng 3 vốn đã khủng của Kim Kardashian. Để có được vòng 3 tròn trịa hoàn hảo, Courtney đã tham gia vào các buổi “tiệc bơm vá” gồm rất nhiều người chuyển giới tính và vũ công từng bơm silicon vào mông. Đây hoàn toàn là silicon dùng để vá lốp xe. Tại những buổi tụ tập bất hợp pháp của những nhóm này, những người không có bằng cấp y tế sẽ bơm silicon và những chất không xác định khác vào vòng 3. Điều đáng lo ngại là nếu những chất này vô tình bị tiêm vào mạch máu thì sẽ gây tử vong. Vì quá ngưỡng mộ vòng 3 của các vũ công, Courtney quyết định sẽ mạo hiểm tiêm chất cấm để tăng kích thước vòng 3 của mình. May mắn không gặp biến chứng nào, người mẫu web-cam 32 tuổi này đã quyết định dùng vòng 3 của mình để kiếm tiền. Không bao lâu thì vòng 3 bắt mắt của cô được một câu lạc bộ tại Miami chú ý và Courtney nhanh chóng được nhiều người biết đến. Đây chính là lúc cô quyết định từ bỏ công việc văn phòng của mình. Courtney tự hào cho rằng lợi thế từ kiến thức kinh tế khiến cô có thể PR bản thân một cách hiệu quả. Ngoài thu hoạch từ vòng 3 thì Courtney cũng gặp bất lợi khi không được nhiều người coi trọng vì ít ai chịu nhìn nhận học thức của cô. Ngoài ra, cô cũng lo rằng vòng 3 của mình đang bắt đầu bị sệ vì vài chỗ đã bị biến màu. Mặc dù xác định vòng 3 không thể vĩnh viễn được như bây giờ, Courtney cũng không có ý định sẽ bơm mông thêm lần nữa mà có thể sẽ phẫu thuật thu nhỏ vòng 3.

Một sinh viên mới tốt nghiệp ngành kinh tế đã từ bỏ sự nghiệp trong ngành ngân hàng để chạy theo tiếng gọi thẩm mỹ để chiều lòng các fan hâm mộ trên mạng. Cách đây 6 năm, Courtney Barnes đã từng 3 lần bơm mông trái phép và giờ vòng 3 của cô còn to hơn 43cm so với vòng 3 vốn đã khủng của Kim Kardashian. Để có được vòng 3 tròn trịa hoàn hảo, Courtney đã tham gia vào các buổi “tiệc bơm vá” gồm rất nhiều người chuyển giới tính và vũ công từng bơm silicon vào mông. Đây hoàn toàn là silicon dùng để vá lốp xe. Tại những buổi tụ tập bất hợp pháp của những nhóm này, những người không có bằng cấp y tế sẽ bơm silicon và những chất không xác định khác vào vòng 3. Điều đáng lo ngại là nếu những chất này vô tình bị tiêm vào mạch máu thì sẽ gây tử vong. Vì quá ngưỡng mộ vòng 3 của các vũ công, Courtney quyết định sẽ mạo hiểm tiêm chất cấm để tăng kích thước vòng 3 của mình. May mắn không gặp biến chứng nào, người mẫu web-cam 32 tuổi này đã quyết định dùng vòng 3 của mình để kiếm tiền. Không bao lâu thì vòng 3 bắt mắt của cô được một câu lạc bộ tại Miami chú ý và Courtney nhanh chóng được nhiều người biết đến. Đây chính là lúc cô quyết định từ bỏ công việc văn phòng của mình. Courtney tự hào cho rằng lợi thế từ kiến thức kinh tế khiến cô có thể PR bản thân một cách hiệu quả. Ngoài thu hoạch từ vòng 3 thì Courtney cũng gặp bất lợi khi không được nhiều người coi trọng vì ít ai chịu nhìn nhận học thức của cô. Ngoài ra, cô cũng lo rằng vòng 3 của mình đang bắt đầu bị sệ vì vài chỗ đã bị biến màu. Mặc dù xác định vòng 3 không thể vĩnh viễn được như bây giờ, Courtney cũng không có ý định sẽ bơm mông thêm lần nữa mà có thể sẽ phẫu thuật thu nhỏ vòng 3.