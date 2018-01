Không ngờ đỗ cô ve lại có những lợi ích sức khỏe này

Đậu cô ve chứa lượng sắt gấp đôi so với rau bina (cải bó xôi). Sắt cần thiết cho cơ thể, vận chuyển oxy từ phổi đến các tế bào. Do vậy, ăn đậu cô ve giúp tăng năng lượng nhanh chóng. Đậu cô ve cũng chứa lượng flavonoid cao, tốt cho sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa các cục máu đông trong động mạch. Đậu cô ve giàu lutein và zeaxanthin, tốt cho thị lực và giúp mắt sáng hơn vào ban đêm. Chất chống oxy hoá trong đậu cô ve giúp bảo vệ cơ thể chống lại các tổn thương gốc tự do. Các gốc tự do gây ra bệnh tim và ung thư. Ăn đậu cô ve hàng ngày tốt cho tiêu hóa. Chất xơ trong thực phẩm này thúc đẩy chuyển động ruột, do đó ngăn ngừa ung thư ruột già. Canxi trong đỗ cô ve ngăn ngừa sự suy thoái xương và chứng loãng xương. Chất xơ trong đậu cô ve có thể làm giảm các vấn đề về tiêu hóa như táo bón, loét dạ dày. Thực phẩm này còn chứa một số vitamin như niacin và thiamine giúp ngăn ngừa nhiều nhiễm trùng trong cơ thể.Đỗ cô ve cũng là nguồn folate tuyệt vời, một chất khoáng rất hữu ích cho việc phân chia tế bào và tổng hợp DNA. Phụ nữ mang thai nên ăn nhiều món này để ngăn ngừa khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh. Đậu cô ve giúp giảm trọng lượng vì chúng rất ít calo, cholesterol và chất béo bão hòa. Nguồn ảnh: Boldsky. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". (nguồn VTC)

