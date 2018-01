Không ngờ ăn bỏng ngô lại có nhiều lợi ích sức khỏe đến vậy

Bỏng ngô chứa chất xơ có thể loại bỏ lượng cholesterol dư thừa từ các thành mạch máu và động mạch, do đó làm giảm mức cholesterol trong cơ thể bạn. Nó cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ. Bỏng ngô là một loại ngũ cốc tự nhiên, chứa các chất xơ tốt cho tiêu hóa. Nó hỗ trợ vận động ruột thích hợp và cũng sẽ ngăn ngừa táo bón. Bỏng ngô có lượng chất xơ rất lớn, điều chỉnh sự giải phóng và quản lý lượng đường trong máu và insulin. Nó sẽ duy trì mức đường trong máu ổn định và do đó ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Bỏng ngô chứa một lượng lớn các hợp chất poly-phenolic, một trong những loại chất chống oxy hoá mạnh mẽ nhất, giúp phòng ngừa ung thư. Bỏng ngô có thể điều trị các triệu chứng lão hóa liên quan đến tuổi tác như nếp nhăn, đốm mặt, thoái hoá điểm vàng và mù, yếu cơ và rụng tóc. Hàm lượng chất xơ trong bỏng ngô sẽ làm cho bạn no lâu và ức chế sự giải phóng hormone đói. Bỏng ngô chứa một lượng mangan đáng kể có thể giúp xây dựng và duy trì xương chắc khỏe. Mangan giúp hỗ trợ cấu trúc xương và chống loãng xương, viêm khớp và viêm xương khớp. Bỏng ngô là món ăn nhẹ duy nhất là 100% ngũ cốc chưa chế biến. Nếu bạn chán ăn bột yến mạch, hãy thử ăn bỏng ngô. Trong 28 gram bỏng ngô có chứa 0,9 mg sắt. Đàn ông trưởng thành chỉ cần 8 mg sắt trong chế độ ăn uống mỗi ngày và phụ nữ trưởng thành cần 18 mg sắt/ngày. Bạn có thể bổ sung sắt bằng cách ăn nó. Chứa nhiều chất xơ có lợi đối với người bị tiểu đường. Bỏng ngô dễ tiêu hóa và sẽ không gây tăng đường huyết đột ngột. Ảnh: Boldsky. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". (Nguồn VTC)

