Không muốn mắc ung thư hãy bắt đầu những việc này ngay hôm nay

Theo khảo sát, thế giới hiện có hơn 1 tỷ người hút thuốc và trong đó đã có khoảng 500 triệu người chết vì điều này. Hút thuốc lá chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ung thư phổi. Ngày hút 20 điếu và hút liên tục trong vòng 20 năm sẽ gia tăng gấp 20 lần nguy cơ chết vì ung thư phổi so với những người khác. Phụ nữ sống cùng với những người hút thuốc sẽ trở thành người hút thuốc bị động và cũng có nguy cơ mắc ung thư phổi tăng gấp 6 lần so với người bình thường. Phụ nữ sống cùng với những người hút thuốc sẽ trở thành người hút thuốc bị động và cũng có nguy cơ mắc ung thư phổi tăng gấp 6 lần so với người bình thường. Ung thư phổi cũng liên quan đến vấn đề môi trường sống. Do quá trình công nghiệp hóa, công nghiệp hóa đã gia tăng ô nhiễm môi trường sống. Khí thải do các phương tiện giao thông và các nhà máy sản xuất thải ra cũng vượt ngưỡng cho phép. Không gian sống chật chội, hạn chế cũng khó có thể sạch được các chất độc hại trong không khí, nên tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Vì thế, từ hôm nay hãy bắt tay vào hành động bằng cách sử dụng khí đốt đạt tiêu chuẩn, dùng nguyên liệu thân thiện với môi trường, cải thiện khả năng thông gió trong nhà để giảm nồng độ uế khí trong phòng... Nuôi dưỡng thói quen sống lành mạnh bằng cách hạn chế ăn đồ chiên rán bởi đây chính là nguyên nhân khiến ung thư phổi gia tăng gấp 3 lần. Nên ăn thực phẩm giàu protein, cân bằng dinh dưỡng, giàu vitamin, ít chất béo, ít muối, không hút thuốc, khống uống rượu, hạn chế ăn thực phẩm vị cay, hạn chế thực phẩm chiên, rán, nướng... Nếu không có lý do mà ho mãi không khỏi, hơn nữa trong đờm lại có tia máu cần phải đi khám ngay chức năng phổi, và cứ1 năm hoặc 06 tháng kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 lần. Đối với người trên 50 tuổi nếu vẫn hút thuốc thì tỷ lệ ung thư phổi tăng lên 400 lần so với lúc còn trẻ. Theo nghiên cứu, nếu gặp phải trở ngại lớn về tinh thần trong một thời gian dài, cảm xúc khó điều hòa, mối quan hệ với người thân, bạn bè hay trong công việc thường xuyên căng thẳng, bản thân thường xuyên rơi vào tình trạng mất kiểm soát cảm xúc ...đều có ảnh hưởng lớn đến bệnh ung thư phổi. Vì thế cuộc sống bận rộn cần phải học cách cân bằng tinh thần, thư giãn để không khiến bản thân rơi vào tình trạng căng thẳng hoặc mất kiểm soát cảm xúc.

