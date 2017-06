Không muốn hại dạ dày đừng làm điều này sau ăn

Sau khi ăn no nới lỏng thắt lưng hoặc cạp quần. Đây là thói quen hại dạ dày của nhiều người, sau khi ăn no cảm thấy tức bụng việc làm đầu tiên thường nới lòng cạp quần hoặc thắt lưng. Ảnh: Khoe24h.vn. Tuy cách làm này mang lại cảm giác dễ chịu nhưng lại nguy hại đến ổ bụng. Về lâu dài nó có thể khiến dạ dày của bạn sa thấp. Ảnh: Eva.



Đi dạo ngày sau ăn no: Sau khi ăn nếu tăng cường vận động sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng của cơ thể. Ảnh:baoxaydung.com.vn



Đặc biệt đối với người già, người có tiền sử tim mạch, huyết áp sau khi ăn cơm không nên vận động quá nhiều nếu không sẽ xảy ra hiện tượng hạ đường huyết. Ảnh: Yeah1.





Sau khi ăn cơm hút thuốc: Sau khi ăn, dạ dày liên tục tiết dịch vị và đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Ảnh: songkhoe.vn.



Nếu thời điểm này hút thuốc cơ thể gia tăng gấp 10 lần khả năng hấp thụ chất độc hại từ thuốc lá, từ đó gây hại đến dạ dày, gan, thận, não, tim mạch. Ảnh: vietq.vn.





Sau khi ăn no ăn ngay hoa quả: Đây là thói quen rất nhiều người mắc phải, thông thường sau khi ăn 1 đến 2 giờ dạ dày mới có thể tiêu hóa được hết thức ăn. Ảnh: songkhoe.vn.



Nếu sau ăn no, chúng ta tiếp tục ăn thêm hoa quả sẽ khiến hoa quả không được tiêu hóa tốt, duy trì thói quen này lâu sẽ khiến bạn bị đầy hơi trướng bụng hoặc táo bón. Ảnh: dinhduongtreem.com.



Sau khi ăn uống trà đặc: Nhiều người đặc biệt là nam giới sau khi ăn thường thích uống một ly trà đặc nóng, thói quen này sẽ làm loãng dịch vị dạ dày và ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa thức ăn. Ảnh:phunutoday.vn.



Ngoài ra, trong trà có chứa hàm lượng lớn tannin, nếu uống luôn trà đặc sau ăn sẽ khiến protein có trong thức ăn kết hợp với tannic gây bất lợi cho tiêu hóa, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu protein. Ngoài ra, trà còn cản trở sự hấp thu sắt của cơ thể, lâu dài có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt. Ảnh: phunutoday.vn.



Ăn xong đi tắm: Tắm sẽ làm gia tăng tuần hoàn máu dẫn đến lượng máu dành cho hệ thống tiêu hóa giảm đi, điều này sẽ làm giảm chức năng tiêu hóa của dạ dày, dễ dẫn đến hiện tượng khó tiêu, đầy hơi. Ảnh: phunutoday.vn.



Sau khi ăn hát karaoke: Sau khi ăn no, dạ dày đang chứa một lượng thức ăn lớn, thành dạ dày đang giãn căng và mỏng hơn, lượng máu cung cấp cho cơ quan tiêu hóa gia tăng, nếu lúc này chúng ta hát karaoke sẽ khiến gia tăng áp lực lên ổ bụng gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày. Ảnh: musicshow.vn.

Sau khi ăn no nới lỏng thắt lưng hoặc cạp quần. Đây là thói quen hại dạ dày của nhiều người, sau khi ăn no cảm thấy tức bụng việc làm đầu tiên thường nới lòng cạp quần hoặc thắt lưng. Ảnh: Khoe24h.vn. Tuy cách làm này mang lại cảm giác dễ chịu nhưng lại nguy hại đến ổ bụng. Về lâu dài nó có thể khiến dạ dày của bạn sa thấp. Ảnh: Eva.



Đi dạo ngày sau ăn no: Sau khi ăn nếu tăng cường vận động sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng của cơ thể. Ảnh:baoxaydung.com.vn



Đặc biệt đối với người già, người có tiền sử tim mạch, huyết áp sau khi ăn cơm không nên vận động quá nhiều nếu không sẽ xảy ra hiện tượng hạ đường huyết. Ảnh: Yeah1.





Sau khi ăn cơm hút thuốc: Sau khi ăn, dạ dày liên tục tiết dịch vị và đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Ảnh: songkhoe.vn.



Nếu thời điểm này hút thuốc cơ thể gia tăng gấp 10 lần khả năng hấp thụ chất độc hại từ thuốc lá, từ đó gây hại đến dạ dày, gan, thận, não, tim mạch. Ảnh: vietq.vn.





Sau khi ăn no ăn ngay hoa quả: Đây là thói quen rất nhiều người mắc phải, thông thường sau khi ăn 1 đến 2 giờ dạ dày mới có thể tiêu hóa được hết thức ăn. Ảnh: songkhoe.vn.



Nếu sau ăn no, chúng ta tiếp tục ăn thêm hoa quả sẽ khiến hoa quả không được tiêu hóa tốt, duy trì thói quen này lâu sẽ khiến bạn bị đầy hơi trướng bụng hoặc táo bón. Ảnh: dinhduongtreem.com.



Sau khi ăn uống trà đặc: Nhiều người đặc biệt là nam giới sau khi ăn thường thích uống một ly trà đặc nóng, thói quen này sẽ làm loãng dịch vị dạ dày và ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa thức ăn. Ảnh:phunutoday.vn.



Ngoài ra, trong trà có chứa hàm lượng lớn tannin, nếu uống luôn trà đặc sau ăn sẽ khiến protein có trong thức ăn kết hợp với tannic gây bất lợi cho tiêu hóa, ảnh hưởng đến khả năng hấp thu protein. Ngoài ra, trà còn cản trở sự hấp thu sắt của cơ thể, lâu dài có thể dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt. Ảnh: phunutoday.vn.



Ăn xong đi tắm: Tắm sẽ làm gia tăng tuần hoàn máu dẫn đến lượng máu dành cho hệ thống tiêu hóa giảm đi, điều này sẽ làm giảm chức năng tiêu hóa của dạ dày, dễ dẫn đến hiện tượng khó tiêu, đầy hơi. Ảnh: phunutoday.vn.



Sau khi ăn hát karaoke: Sau khi ăn no, dạ dày đang chứa một lượng thức ăn lớn, thành dạ dày đang giãn căng và mỏng hơn, lượng máu cung cấp cho cơ quan tiêu hóa gia tăng, nếu lúc này chúng ta hát karaoke sẽ khiến gia tăng áp lực lên ổ bụng gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày. Ảnh: musicshow.vn.