Không cần tốn tiền spa, chăm chỉ ăn quả này da trắng mịn, hồng hào

Mỗi ngày hãy chăm chỉ ăn cà chua vừa đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, vừa giúp chị em có một làn da mịn màng, trắng hồng. Do cà chua chứa flavonol, axit hydroxycinnamic, carotenoids, glycosides,… những chất chống oxy hóa mạnh mẽ sẽ giúp bảo vệ hạn chế được tác hại của tia cực tím, một trong những nguyên nhân gây ra nếp nhăn và ung thư da. Nước ép cà chua rất giàu vitamin K, chăm chỉ uống 2 cốc nước ép cà chua mỗi ngày giúp cải thiện chất lượng độ bóng mượt và dày của tóc, cải thiện sắc da của chị em một cách nhanh chóng. Với hàm lượng chất dinh dưỡng quý giá có trong cà chua sẽ giúp ngăn ngừa mụn, và tác hại với tế bào da. Chất pectin và chất xơ hòa tan cà chua thúc đẩy nhanh quá trình thải độc, giúp da sáng mịn tự nhiên. Cà chua giàu carotene và vitamin C, trong đó vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp da tăng cường đàn hồi, chống nhăn và chảy xệ. Niacin có trong cà chua có lợi cho việc duy trì tính đàn hồi của thành mạch máu, để ngăn ngừa chứng xơ vữa động mạch, tốt cho sự tuần hoàn máu nên có lợi cho làn da. Cà chua nhiều vitamin, dùng cà chua đắp mặt sẽ có tác dụng làm da mịn màng, tươi sáng.

