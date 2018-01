Không cần thiết phải gò bó bản thân giảm cân, hãy cứ ăn thoải mái

Giảm cân chưa bao giờ là việc dễ dàng, mấy ai kiên trì bó buộc được bản thân kiêng ăn, chăm chỉ vận động trong một thời gian dài? Thế nên nếu ghi nhớ được 10 nguyên tắc “vàng” sau, bạn sẽ thấy việc giảm cân đơn giản hơn rất nhiều! Nước chiếm 50-70% trọng lượng cơ thể, đóng vai trò như một chất dung môi cho các hoạt động diễn ra bên trong cơ thể. Uống 1 đến 2 cốc nước trước mỗi bữa ăn sẽ lấp đầy dạ dày, giúp chúng ta ăn ít hơn. Ngoài ra nước sẽ trung hoà lượng đường trong thức ăn, giúp hạn chế sự ảnh hưởng của đường đối với cơ thể. Ngủ cũng có thể giảm được cân, bạn tin không? Trước hết là bởi vì trong lúc bạn ngủ, bạn không thể ăn. Thứ hai, một số nghiên cứu chỉ ra rằng, mỗi giờ khi chúng ta ngủ cơ thể sẽ tiêu hao đi 50 đến 100 calo. Bên cạnh đó, một giấc ngủ sâu sẽ giúp quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn và những hormone có lợi sẽ được sản sinh nhiều hơn. Sắp xếp thời gian bữa ăn thoải mái, không gấp gáp, không cần vừa ăn vừa kiểm tra email, không tranh thủ xem TV, không dùng điện thoại buôn chuyện… tất cả chỉ có bạn và món ăn trước mặt. Hãy xem mỗi bữa ăn là một cách hưởng thụ cuộc sống. Bởi lẽ, khi tập trung vào thức ăn bạn sẽ nhanh no hơn và kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Để tránh việc ăn quá nhiều gây thừa cân, chúng ta nên chọn những chiếc đĩa nhỏ khi ăn. Với một lượng thức ăn như nhau, nhưng chiếc đĩa nhỏ sẽ giúp bạn thấy thức ăn thực sự nhiều và giúp bạn đủ no. Có thể nói đây là một cách giảm cân đơn giản, dễ dàng và nhẹ nhàng cho cô nàng lười biếng. Nghiên cứu của National Institutes of Health chỉ ra rằng, thường xuyên ngủ trong không gian có nhiệt độ dao động khoảng 19 độ sẽ giúp bạn giảm cân. Khi nhiệt độ thấp, cơ thể sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để giữ ấm cơ thể. Lại thêm một nguyên tắc rất lạ tai, nhưng đây hoàn toàn là sự thật. Với thực đơn như bạn vẫn ăn, nhưng hãy bổ sung thêm cá hồi, trứng, các loại hạt, dầu olive, ớt và trà xanh… Đây là những thực phẩm hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy lượng mỡ thừa hiệu quả. Bạn đã tin đây là những nguyên tắc “vàng” cực kỳ dễ dàng để giảm cân chưa? Hãy đơn giản hóa chuyện giảm cân, vì việc kiêng khem quá nghiêm khắc sẽ khiến cơ thể bị stress và sản sinh ra các loại hormone không tốt cho cơ thể. Nếu như bất chợt bạn thèm một miếng bánh cookie hay một thỏi sô cô la… thì cứ ăn đi! Nhưng chỉ ăn một lượng nhỏ và nên ăn lúc sáng sớm để cơ thể có thời gian đốt cháy hết năng lượng trong các thực phẩm đó. Để giảm cân chúng ta nên đánh răng sau mỗi bữa ăn. Thứ nhất, thức ăn sẽ không còn ngon như bình thường vì chất menthol có trong kem đánh răng. Thứ hai, khi ăn quá nhiều chúng ta phải đánh răng nhiều hơn nhưng chúng ta không thể đánh răng tận 10 lần/ngày, đúng không nào? Chườm các túi giữ ấm khi đọc sách hoặc xem TV cũng là một cách giảm cân đơn giản. Túi giữ ấm khiến cơ thể bài tiết mồ hôi, cuốn theo chất thải. Đặc biệt cách giảm cân này giúp bạn trực tiếp lên vùng cụ thể cần được giảm cân. Hoặc đơn giản bạn có thể rang muối hạt với gừng để làm miếng giữ ấm DIY. Bạn có thể ngồi xem phim… hài thay vì tập gym! Theo nghiên cứu của International Journal of Obesity, khi chúng ta cười năng lượng được giải phóng ra cao hơn 20% so với bình thường. Khi cười cơ bụng của chúng ta sẽ hoạt động tương tự với động tác gập bụng trong các bài tập nâng cơ.

