Không ăn rau cải mùa đông là sống phí cả đời

Lợi ích từ rau cải

- Phòng chống ung thư: Trong một số nghiên cứu dịch tễ học, hấp thụ hàm lượng cao các loại rau họ cải có thể giảm nguy cơ ung thư kết tràng, phổi, bàng quang, vú, tuyến tiền liệt và các loại ung thư khác.

Đặc biệt là trong trường hợp ung thư kết tràng và ung thư phổi, các loại rau cải được chứng minh là có tác dụng phòng chống ung thư mạnh mẽ.

- Bảo vệ tim mạch: Một nghiên cứu được công bố trong ấn bản tháng 7 năm 2011 của tạp chí Journal of Clinical Nutrition của Mỹ cho thấy, tiêu thụ trái cây và rau sẽ tỷ lệ nghịch với nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch, và đặc biệt thấy rõ đối với các loại rau họ cải.Những lợi ích đối với tim mạch của các loại rau họ cải là do rất nhiều các chất dinh dưỡng và chất phytochemical có trong loại rau này, bao gồm vitamin C, vitamin K, folate, chất xơ và flavonoid.

- Giúp xương chắc khỏe:

Nhiều loại rau họ cải có chứa một lượng đáng kể canxi, chất dinh dưỡng rất quan trọng để giữ cho xương chắc khỏe.Ngoài việc cung cấp nhiều canxi, các loại rau họ cải còn chứa vitamin K, chất dinh dưỡng giúp cho xương chắc khỏe.Nghiên cứu cho thấy vitamin K có thể giúp tăng mật độ chất khoáng trong xương cũng như giảm tỷ lệ gãy xương ở những người mắc bệnh loãng xương.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Vitamin C dồi dào trong rau cải giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, da, xương và răng chắc khỏe.Vitamin C cũng có thể hoạt động như một chất kháng histamin (một trong những chất sinh học có thể gây ra phản ứng dị ứng) tự nhiên và do đó có thể giúp làm giảm bớt các triệu chứng liên quan đến dị ứng.

Ảnh minh họa. Món ngon từ rau cải:



Nguyên liệu:

Ngao 500gr

Rau cải xanh

Gừng 1 nhánh

Các loại gia vị cần dùng

Cách làm:

Sơ chế ngao: đun nước ấm khoảng 60-70 độ thì cho ngao vào luộc đến khi ngao vừa hé miệng ra thì vớt khỏi nồi. Để lắng nước luộc ngan, chắt lấy nước để nấu canh. Kiểm tra các con ngao, nếu có cát thì phải rửa qua nước để ngao sạch hơn.

Sơ chế rau cải ngọt: không nên lấy quá nhiều phần lá, cắt thành khúc 5-6 cm.

– Thái một ít gừng thành dạng sợi chỉ.

– Cho gừng thái chỉ vào xoong đang đun nóng đảo đều để cho gừng se lại, đổ nước luộc ngao vào nồi, nêm một chút hạt nêm, mì chính vào.

– Khi nước canh đã sôi thì cho rau cải ngọt và phần gừng thái chỉ còn lại vào nồi, đun sôi, vớt bọt.

– Cho ngao vào nồi tới chín vừa ăn rồi múc ra bát cho bữa ăn.

Vì ngao đã có vị mặn sẵn nên bạn chú ý nêm muối tiêu vừa phải. Ngao chín mở miệng, rau cải chín tới là được.

Như vậy là ta đã có bát canh ngon, bổ dưỡng, thơm mát cho bữa cơm gia đình thêm trọn vẹn rồi.

Mời quý độc giả xem video 7 thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt (nguồn Youtube):