Khổ sở bao năm với “mũi sư tử” khổng lồ che nửa mặt

Một người đàn ông Slovakia sau nhiều năm bị đối xử không khác gì một chú hề vì cái " mũi sư tử" biến dạng của mình nay đã được phẫu thuật cắt bỏ. Ông Tibor, 52 tuổi, từng có một chiếc mũi bình thường nhưng đột nhiên to dần. Mỗi khi đi ra đường ông thường bị mọi người coi như một chú hề khiến ông mất tự tin. Chiếc mũi củ tỏi của người đàn ông làm thợ khóa này choán hết gần nửa khuôn mặt. Hơn nữa ông lại mắc chứng sợ đụng đến dao kéo nên bao nhiêu năm không dám đi bác sĩ để xử lý, còn chiếc mũi thì càng ngày càng to lên. Ông Tibor bị một căn bệnh mang tên “mũi sư tử” khiến mũi phình to ra và đỏ ửng. Nguyên nhân thường là do bệnh trứng cá đỏ không được chữa trị. Sau khi được gia đình động viên, ông Tibor mới có đủ dũng cảm đi mổ. Các bác sĩ đã tạo cho ông một cái mũi mới để ông Tibor có thể sống cuộc sống bình thường. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, không gặp phải sự cố nào và ngay lập tức ông Tibor đã có một cái mũi khác. Bác sĩ Igor Homola, người đã phẫu thuật cho ông Tibor cho biết cái mũi củ tỏi không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà tình trạng viêm sưng còn có thể gây mất thị lực. (Nguồn ảnh: DM)

Một người đàn ông Slovakia sau nhiều năm bị đối xử không khác gì một chú hề vì cái " mũi sư tử" biến dạng của mình nay đã được phẫu thuật cắt bỏ. Ông Tibor, 52 tuổi, từng có một chiếc mũi bình thường nhưng đột nhiên to dần. Mỗi khi đi ra đường ông thường bị mọi người coi như một chú hề khiến ông mất tự tin. Chiếc mũi củ tỏi của người đàn ông làm thợ khóa này choán hết gần nửa khuôn mặt. Hơn nữa ông lại mắc chứng sợ đụng đến dao kéo nên bao nhiêu năm không dám đi bác sĩ để xử lý, còn chiếc mũi thì càng ngày càng to lên. Ông Tibor bị một căn bệnh mang tên “mũi sư tử” khiến mũi phình to ra và đỏ ửng. Nguyên nhân thường là do bệnh trứng cá đỏ không được chữa trị. Sau khi được gia đình động viên, ông Tibor mới có đủ dũng cảm đi mổ. Các bác sĩ đã tạo cho ông một cái mũi mới để ông Tibor có thể sống cuộc sống bình thường. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, không gặp phải sự cố nào và ngay lập tức ông Tibor đã có một cái mũi khác. Bác sĩ Igor Homola, người đã phẫu thuật cho ông Tibor cho biết cái mũi củ tỏi không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà tình trạng viêm sưng còn có thể gây mất thị lực. (Nguồn ảnh: DM)