Khi mang thai mà không ăn món này chắc chắn sẽ hối hận

Canh rau dền tuy đơn giản nhưng lại là món ăn rất tốt, không chỉ có tác dụng giải nhiệt mà còn bổ sung chất sắt cho cơ thể.

Canh rau dền nấu tôm

Nguyên liệu:

Rau dền 1 mớ

Tôm tươi 200g

Hành tươi, hành khô

Gia vị

Cách làm:

Tôm mua về thì rửa sạch, bóc vỏ, bỏ đầu, bỏ chỉ đen. Phần thịt tôm thì đem ướp với chút nước mắm, hạt nêm. Phần đầu và vỏ tôm thì cho vào máy xay thật nhuyễn, lọc lấy nước để nấu canh.

Rau dền thì nhặt sạch, ngâm vào nước muối khoảng 10 phút sau đó vớt ra thái vừa ăn.

Tôm ướp với gia vị đem xào qua với hành cho thơm

Đun sôi nước lọc tôm, khi nước sôi thì cho rau dền, thịt tôm vào nấu đến khi rau chín thì tắt bếp, cho hành tươi vào. Chỉ đơn giản như vậy là bạn đã có được món canh rau dền thơm ngon, hấp dẫn lại bổ dưỡng.

Lợi ích từ rau dền

Ngăn ngừa ung thư

Các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magiê, phốt pho hay lysine có trong rau dền sẽ chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn rau dền thường xuyên giúp ổn định đường huyết, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường loại 2. Tác dụng này làm giảm nguy cơ mắc các bệnh do tăng lượng đường trong máu như béo phì.

Tăng cường canxi

Lá rau dền có tác dụng làm giảm nguy cơ loãng xương và bệnh co giật do thiếu hụt canxi. Chúng có hàm lượng canxi nhiều gấp ba lần so với rau bina và hai lần so với sữa.

Ngăn ngừa các vấn đề răng miệng

Rau dền là một phương thuốc hữu hiệu làm giảm các biến chứng răng miệng như đau, sưng lợi, viêm họng hay viêm loét miệng.