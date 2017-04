Khám phá thú vị loạt thực phẩm giống bộ phận cơ thể người

Có rất nhiều thực phẩm sử dụng hàng ngày nhưng không mấy ai để ý nên không thấy có những thứ rất giống với hình dáng của một bộ phận trên cơ thể chúng ta. Ví dụ như hình dáng bề ngoài của quả óc chó với những nếp nhăn, nếp gấp rất giống với não bộ của con người. Qủa cam căng tròn, mọng nước nhìn khá giống bộ phận cơ thể người đó là bầu ngực phụ nữ. Cam còn là loại trái cây giàu hàm lượng vitamin C rất tốt cho sức khỏe và nhan sắc của chị em. Nếu bổ đôi qủa bơ và so sánh với hình dáng buồng trứng trong tử cung của phụ nữ mọi người sẽ nhận thấy sự tương đồng lớn. Gốc của cây cần tây trông không khác mấy so với gióng xương của con người. Vô tình màu vang đỏ lại tương đồng với màu của sự sống trong cơ thể người. Củ gừng có màu sắc và hình dáng như chiếc dạ dày của bạn. Miếng cà rốt thái lát với nhanh khoanh tròn như con ngươi của đối mắt. Và một điều kỳ diệu cà rốt giàu vitamin A rất tốt cho mắt. Ngao có hình dáng màu sắc như tinh hoàn nam giới. Khoai lang mật trông rất giống tuyến tụy của con người. Con tu hài trông giống hệt dương vật nam giới. Nguồn ảnh: Baidu.com

