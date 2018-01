Huyết áp cao tuyệt đối không ăn những món này

Thức ăn mặn, nhiều muối có thể ảnh hưởng xấu đến thận, tim, động mạch và não với mức huyết áp cao. Người huyết áp cao tuyệt đối không nên ăn những thực phẩm quá mặn. Các loại thực phẩm đóng hộp như đậu đóng hộp, các món súp và mì ăn liền, có chứa một lượng muối cao trong đó. Ăn những thực phẩm này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của bạn,. Thực phẩm chế biến đông lạnh như thịt gà, thịt bò, thịt lợn, cá, tôm, xúc xích gà nướng, khoai tây chiên thường có hàm lượng natri (muối) cao để bảo quản. Ăn các sản phẩm đông lạnh này có thể làm tăng mức huyết áp. Người cao huyết áp cũng tuyệt đối không ăn thực phẩm nhiều đường. Ăn nhiều đường quá mức dẫn tới tăng cân và thêm lượng calo dư thừa trong cơ thể. Uống nhiều nước giải khát lâu dài dẫn đến béo phì và sau đó làm tăng mức huyết áp. Do vậy, bạn nên hạn chế dùng nước giải khát và thay vào đó là nước trái cây tươi không đường để có sức khoẻ tốt hơn. Các loại bánh ngọt, bánh quy...dù có vị ngon lành nhưng lại rất hại cho những người mắc chứng cao huyết áp. Hút thuốc lá làm tăng huyết áp bằng cách thu hẹp màng trong thành động mạch. Vì vậy, tốt nhất là bỏ thuốc lá sớm nhất có thể. Nhâm nhi một tách cà phê ấm trong tiết trời se lạnh của buổi sáng mùa đông là cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, dùng caffeine có thể dẫn đến tăng mức huyết áp. Do đó, bạn chỉ nên uống cà phê 1-2 lần một tuần. Dưa cải chua rất ngon nhưng hàm lượng nuối trong món ăn này có thể làm tăng mức huyết áp. Do đó, nếu muốn ăn, bạn nên chọn dưa chua chứa lượng muối thấp. Nguồn ảnh: Boldsky. Video "10 thực phẩm người huyết áp thấp nên kiêng". Nguồn VTC

