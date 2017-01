Hút gần 4 lít nước khỏi đầu bé 7 tháng tuổi

Ca phẫu thuật làm giảm áp lực lên não đối với với bé trai người Ấn Độ có cái đầu to nhất thế giới đã diễn ra thành công. Mrityunjay Das mới chỉ 7 tháng tuổi nhưng đã mắc bệnh tràn dịch não khiến đầu to bằng quả dưa hấu đã được phẫu thuật hút gần 4 lít nước ra khỏi đầu. Nhờ vậy mà chu vi vòng đầu của bé đã giảm được 26cm, từ 96cm xuống còn 70cm trong 6 tuần điều trị. Bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của bé tại bệnh viện AIIMS cho biết ban đầu khi bé mới nhập viện vào tháng 11/2016, lượng dịch não bị ứ trong đầu ước tính khoảng 5,5 lít. Sau khi được đặt đường thoát ngoại thất, chính xác 3,7 lít dịch đã được hút ra. Nhờ vậy nhận thức của bé đã được cải thiện rất nhiều. Bé Mrityunjay đang đáp ứng tốt với điều trị nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi. Tuy nhiên, lợi ích của việc hút dịch não không chỉ dừng lại ở khía cạnh thể chất. Bố mẹ của bé là Kamalesh Das và Kavita cho biết gia đình bị những người hàng xóm tại Ranpur kỳ thị vì ngoại hình bất thường của con trai mình. Họ gọi bé Mrityunjay là ma hoặc đặt cho những cái tên như đầu khổng lồ. Bệnh tràn dịch não thường được gọi là não úng thủy hay bệnh não nước, tuy nhiên dịch ở trong não là dịch não tủy chứ không phải là nước. Các triệu chứng của bệnh này là đau đầu, nôn mửa, hay nhầm lẫn và còn ảnh hưởng đến thị lực. Bệnh não úng thủy cũng có thể là một dị tật bẩm sinh do nứt đốt sống hoặc do khi mang thai, người mẹ bị cúm hoặc rubella. Nếu không điều trị thì bệnh gây ảnh hưởng đến não vĩnh viễn khiến bệnh nhân có thể bị tàn tật cả về thể chất và tinh thần. Đội ngũ bác sĩ, y tá đã góp phần làm giảm nhẹ áp lực lên não của bé.

