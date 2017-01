Học thói quen của những phụ nữ thành công trên thế giới

"Đầu tiên khi thức dậy, tôi uống một cốc nước lọc lớn. Sau đó là một tách cà phê và bắt đầu buổi sáng vào lúc 8 giờ. Tôi sống tại Mexico – nơi nhiệt độ cao và không khí ngột ngạt, vì thế, tôi luôn coi trọng tầm quan trọng của nước", Maggie Hall, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng The Conspiracy of Us tiết lộ thói quen buổi sáng của cô.

Một cốc nước ấm sẽ thanh lọc cơ thể tốt cho sức khỏe mỗi sáng mai.

"Bắt đầu bước vào tuổi 30, tôi bắt đầu thiền định để tập trung hơn. Buổi sáng thức dậy, tôi rửa mặt, uống một cốc nước nóng và sau đó ngồi thiền khoảng 5 – 20 phút. Từ ngày ngồi thiền, tôi cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn rất nhiều", Aimee Gildea, người sáng lập và giám đốc sáng tạo của dòng phụ kiện Ames Tovern cho biết.

Elisabeth Halfpapp, chuyên gia tư vấn chương trình Exhale Core cho hay, bà thường thức dậy ít nhất 2 giờ đồng hồ trước khi bà có công việc. Mục đích là để có một bữa sáng thật đầy đủ, xem tin tức trên ti vi và nghe nhạc để cảm thấy yêu đời hơn. Sau đó là thực hiện một số động tác yoga đơn giản để bắt đầu ngày mới.

Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Sweet Loren – Loren Brill cho biết, bà bắt đầu ngày mới bằng việc kiểm tra về cảm xúc và thể chất. Bà tập trung hít thở sâu vài phút, nếu có thời gian sẽ ngồi thiền trong 20 phút. Bà cũng nhìn lại những việc hôm qua mình làm để xem xét lại chiến lược kinh doanh có phù hợp hay chưa. Sau đó, bà ghi lại khi nghĩ ra bất cứ ý tưởng mới nào.

Đầu óc thư thái dễ dàng nảy ra những ý tưởng mới.

“Tôi luôn bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước lọc và sau đó thiền 20 phút vì nó làm cho tôi có thể tập trung, bình tĩnh và tăng năng lượng cho ngày mới. Sau đó là các bài tập thể dục ngoài trời để hít thở không khí trong lành. Tất cả những việc này đều được hoàn thành trước 8 giờ”, Alexis Wolfer, người sáng lập và giám đốc của trang báo TheBeautyBean.com cho biết.

Deck Gillian – Giám đốc sáng lập của Sedona East cho hay, mỗi buổi sáng thức dậy, cô thiền ngay trên giường khoảng 15 phút. Cô tập trung nghĩ về những gì muốn làm trong ngày và những việc tốt xảy ra hôm qua. Sau đó, cô sẽ uống một tách cà phê và dùng bữa sáng, đi dạo với cún cưng trong 20 phút. Tiếp theo là kiểm tra email và lên kế hoạch sơ qua cho ngày làm việc.

Siobhan Adcock – Tổng biên tập trang WhatToExpect và là tác giả của cuốn The Barter chia sẻ. Buổi sáng, cô thức dậy sớm nhất trong nhà để có thời gian được ở một mình. Đôi khi cô viết hoặc tập thể dục và thưởng thức cà phê. Cô tin rằng, dành chút thời gian cho riêng mình là vũ khí mạnh mẽ chống lại trầm cảm, chán nản, tăng cân và sáng tạo.

Thể dục là thói quen tốt nhất vào mỗi buổi sáng.

“Mỗi buổi sáng trước khi làm việc, tôi lăn lưng và vai bằng con lăn để vai và cơ bắp không bị ảnh hưởng bởi việc ngồi máy tính làm việc lâu ngày. Khoảng thời gian dùng con lăn cũng là một công đôi việc để tôi có thể nghĩ về những công việc dự định thực hiện trong ngày”, Dana Livingston Ward, giám đốc sản xuất của trang Clevver và đồng sáng lập của công ty PreHeels cho biết.

Jillian Sabaugh, chủ tịch của công ty môi giới bất động sản bán lẻ Ukropina-Sabaugh lại cho hay, cô thường ra khỏi giường vào lúc 5 giờ 30 và tập yoga khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi mặt trời mọc. Sau đó là tắm vòi sen, ăn sáng với vài lát bánh mì mà trứng, uống nước chanh tươi. Cô cũng có thói quen mỗi sáng là nghe tin tức trên radio.

