Học ngay công thức trang điểm ưa thích của hot girl Việt khi đi du lịch

Son màu nổi: Trong những chuyến du lịch ngắn ngày, các cô gái thường không có nhiều thời gian để chăm chút kỹ về việc trang điểm. Tuy nhiên, một đôi môi rực rỡ sẽ làm bừng sáng gương mặt mà vẫn không quá cầu kỳ. Đó trở thành lý do, những tông màu son như đỏ tươi, đỏ đậm trở thành công thức trang điểm ưa thích của hot girl Việt. Gương mặt Salim thu hút hơn với đôi môi cam đất trong những ngày nghỉ tại Thái Lan. Với một thỏi son tông màu nổi bật, dàn hot girl Việt vẫn có thể bỏ qua các bước sử dụng kem nền, phấn lót hay má hồng. Kiểu tóc đơn giản với đôi môi sắc đỏ cũng đủ giúp gương mặt tràn đầy sức sống như Tú Hảo trong chuyến nghỉ dưỡng trên biển. Kẻ Eye-liner: Những cây bút kẻ mắt luôn là món đồ trang điểm không thể thiếu trong túi đựng mỹ phẩm của các hot girl Việt. Món đồ này giúp đôi mắt trông cuốn hút hơn trên từng khung hình. Quỳnh Anh Shyn luôn ưa chuộng những đường kẻ mắt mèo sắc sảo. Dù kết hợp cùng trang phục nào, thì đây vẫn là công thức trang điểm ruột của Quỳnh Anh Shyn trong chuyến du lịch Mỹ vừa qua. Má hồng say rượu: Đây là một trong những kiểu make-up rất được các hot girl Việt ưa chuộng trong thời gian gần đây. Kiểu trang điểm này mang đến vẻ xinh xắn, dễ thương cho những cô gái da trắng, mắt to, sở hữu gương mặt bầu bĩnh. Dù diện set đồ đen đơn giản, nhưng Daul Be vẫn nổi bật với gò má ửng hồng trong chuyến du lịch ở Australia. Kiểu trang điểm không chỉ được nhiều hot girl Việt sử dụng trong những ngày bình thường, mà còn phù hợp với những chuyến du lịch biển. Không quá cầu kì, các cô gái có thể sử dụng một thỏi son nhỏ để tạo sự tương đồng giữa màu môi và gò má một cách nhanh chóng. Highlight: Nếu suy nghĩ phấn highlight chỉ phù hợp với những bữa tiệc tối, thì đây chính là một thiếu sót. Hiện tại, kiểu trang điểm này là sự lựa chọn ưa thích của dàn hot girl Việt trong những chuyến du lịch ngoài trời. Gương mặt được nhấn nhá thêm highlighter sắc vàng đồng trên gò má, sống mũi sẽ tạo nên vẻ nổi bật trên những khung hình cận mặt như Nga Wendy trong chuyến du lịch Mỹ. Đây là bí quyết giúp gương mặt của các Hot-girl Việt trông vẫn căng bóng, khỏe khoắn, dù trải qua ngày một ngày dài mệt mỏi với ánh nắng mặt trời.

