Học cách dưỡng sinh bằng táo đỏ của bậc thầy Đông y 97 tuổi

Trong giới Đông y Bắc Kinh không ai không biết quốc y đại sư Lộ Chí Chính, năm nay ông đã 97 tuổi nhưng hàng ngày vẫn minh mẫn khám chữa bệnh cho người ngoài. Ảnh: sohu. Bật mí về bí quyết duy trì sức khỏe, đại sư Lộ Chí Chính cho biết bao năm ông luôn duy trì thói quen ngày ăn táo đỏ hấp để dưỡng tỳ vị. Ảnh: sohu. Cách làm rất đơn giản, đầu tiên chọn những quả táo đỏ khô chất lượng tốt, đem rửa sạch dưới vòi nước để loại bỏ tạp chất, sau đó cho vào chưng cách thủy trong vòng 20 phút dưới nguồn lửa lớn. Sau đó, để táo nguội hẳn lại tiếp tục chưng tiếp 20 phút nữa, lặp lại quy trình này đủ 3 lần thì thôi. Ảnh: baidu. Cách dùng: Hàng ngày duy trì ăn 2 quả, mỗi lần ăn có thể chưng lại cho nóng, khi ăn có thể bỏ lớp vỏ ngoài thô cứng và bỏ hột. Ngoài ra, có thể chế biến táo đỏ theo các cách dưỡng sinh sau đây để bồi bổ sức khỏe, dưỡng tỳ vị. Ảnh: huitu. Táo đỏ pha trà, giúp bổ khí bảo vệ cổ họng. Hàng ngày dùng 1-2 quả táo đỏ, cắt nhỏ hãm thành trà uống có thể giúp trị được chứng dạ dày lạnh, đau dạ dày. Ngoài ra có thể cho thêm long nhãn giúp bổ khí bổ huyết, thích hợp với những người phải nói và diễn thuyết nhiều như giáo viên, phát thanh viên, ca sỹ. Ảnh: huitu. Canh táo đỏ giúp ngừa ho, nhuận phổi: Theo ghi chép trong "Tất hữu phương" nổi tiếng của nhà Đường, dùng táo đỏ, nấm tuyết và đường phèn nấu canh uống có thể giúp ngừa ho, nhuận phổi hiệu quả. Ảnh: dahe. Táo đỏ nấu với trứng giúp bổ máu, đẹp da mặt: Cho táo đỏ, long nhãn và đường phên vào nồi cùng lượng nước thích hợp đun cho các nguyên liệu chín mềm. Sau đó thêm một quả trứng gà tươi vào dùng lửa nhỏ đun cho chín trứng. Ảnh: sohu. Táo đỏ, long nhãn và đường nâu đều có tác dụng bổ huyết, bổ khí nấu cùng trứng gà bổ dưỡng có tác dụng bồi bổ sức khỏe rất tốt, nếu ăn thường xuyên còn giúp da mặt sẽ trở nên căng mịn, hồng hào. Ảnh: voc. Táo đỏ nấu cháo giúp an thần, ngủ ngon: Trong Đông y nếu phụ nữ thấy tâm thần bất an, có thể dùng bách hợp, táo đỏ, hạt sen cùng một nắm gạo tẻ nấu cháo sẽ giúp tĩnh tâm, an thần, ngủ ngon giấc. Ảnh: ooopic. Tuy táo đỏ là siêu thực phẩm bổ dưỡng nhưng khi mua cần phải lựa chọn cẩn thận để tránh chọn phải táo kém chất lượng có thể gây hại cho sức khỏe. Ảnh: dangdang. Đầu tiên cần phải chọn những quả khô, không dính tay, hình dạng quả vẫn tròn, vỏ mỏng hạt đều, nếp nhăn trên vỏ táo nông, bửa đôi quả táo nếu thấy phần thịt táo có màu vàng nhạt có mùi thơm là tốt nhất. Ảnh: voc.

