Hóa ra xưa nay chúng ta đều chế biến ngô sai cách

Ngô là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giàu chất xơ không hòa tan nên ăn ngô thường xuyên có thể tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Ảnh: vcg. Ngô giàu vitamin B1, theo nghiên cứu bắp ngô có thể đáp ứng được khoảng 24% lượng vitamin B1 mà cơ thể cần mỗi ngày, vì thế ăn ngô thường xuyên có lợi cho trí nhớ. Ảnh: zgpzh. Ngô cũng rất giàu beta-carotenoid và folate, hai chất quan trọng giúp làm chậm quá trình suy thoái điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Beta-carotenoid trong bắp ngô sẽ chuyển thành vitamin A với tỷ lệ cao hơn so với những loại rau củ khác. Ảnh: zgpzh. Ngô giàu vitamin B12, axít folic và chất sắt những chất quan trọng tốt cho quá trình hình thành hồng cầu, vì thế ăn ngô nhiều sẽ giúp bạn ngăn ngừa được chứng thiếu máu. Ảnh: srtjk. Hàm lượng vitamin E trong mầm ngô có khả năng thúc đẩy sự phân chia tế bào, ngăn ngừa nếp nhăn trên da, nên thường xuyên ăn ngô sẽ giúp làm đẹp da. Ảnh: zcool. Trong ngô có chứa rất nhiều chất beta-cryptoxanthin, một loại carotenoid có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn ung thư phổi hiệu quả. Ngoài ra, trong ngô có chứa hàm lượng chất xơ cao, cũng như chất chống oxi hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị ung thư. Ảnh: zcool. Ngô là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, trong thành phần của bắp ngô có chứa các loại nguyên tố vi lượng, trong đó có magiê, vitamin E vốn có tác động rất hiệu quả trong quá trình chống lão hóa, kéo dài thanh xuân. Ảnh: zcool. Màu sắc khác nhau của ngô cũng đem lại những lợi ích sức khỏe khác nhau, chủ yếu là bởi vì chúng chứa các sắc tố không giống nhau. Chất Lutein và zeaxanthin có trong ngô vàng là một chất bổ sung tuyệt vời để ngăn ngừa lão hóa mắt. Ăn nhiều ngô vàng sẽ giúp mắt sáng và chậm quá trình giảm thị lực ở tuổi già. Ảnh: zcool. Ngoài ra, ăn ngô đỏ, ngô tím hoặc ngô đen lại có chứa nhiều anthocyanins, một chất có khả năng chống oxy hóa gốc tự do rất mạnh. Tuy nhiên để tận dụng được tối đa công dụng của ngô hầu như chúng ta đều chưa biết cách chế biến đúng. Ảnh: nipic. Một nghiên cứu của trường Đại học Cornell đăng tải trên báo "Thực phẩm hóa học và nông nghiệp" đã chỉ ra rằng, khi được nấu dưới 115 độ C, thời gian nấu sẽ quyết định được công dụng chống oxy hóa của ngô. Ảnh: 99114. Nếu nấu ngô trong vòng 10 phút, 25 phút và 50 phút dưới nhiệt độ 115 độ C ta sẽ thu được kết quả sức mạnh hoạt tính của chất chống gốc tự do có trong ngô lần lượt là 22%, 44% và 53%. Ảnh: vcg. Đều này cũng chứng minh rằng, ngô càng được nấu lâu dưới nhiệt độ trên 100 độ C thì khả năng chống lão hóa càng cao. Chính vì thế chúng ta hãy điều chỉnh lại cách chế biến ngô để không lãng phí công dụng tuyệt vời mà thực phẩm này mang lại. Ảnh: vcg.

