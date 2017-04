Hoa quả giàu vitamin C cứu cánh trong điều trị ung thư

Các nhà khoa học đã khẳng định vitamin C liều cao là một cách điều trị ung thư an toàn và rất có khả năng mang lại hiệu quả cao. Khi bệnh nhân được tiêm vitamin C vào người, lượng vitamin C mà cơ thể nhận được cao gấp 1.000 lần so với đường ăn uống.

Các nhà khoa học khẳng định rằng, tiêm vitamin C liều cao là cách điều trị ung thư an toàn và hiệu quả.

Có trong quả cam, rau cải xoăn và ớt chuông, khi đi vào máu, lượng vitamin C này có thể tích cực săn đuổi các khối u và làm suy yếu các tế bào ung thư. Nói cách khác là vitamin C khiến các tế bào ung thư dễ bị tiêu diệt trước tác dụng của xạ trị và hóa trị.

Nếu bạn đang lo lắng về tác dụng phụ của vitamin C liều cao thì bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn phần nào khi biết bạn sẽ chỉ đi tiểu nhiều lần và khô miệng.

Trong vòng hơn 40 năm qua, vitamin C đã được toàn thế giới nghiên cứu về khả năng điều trị ung thư. Mặc dù đã được kiểm chứng là tăng cường hệ miễn dịch nhưng hiệu quả thực sự trên các bệnh nhân ung thư vẫn tương đối ít. Thậm chí còn có bằng chứng cho thấy vitamin C làm tăng nguy cơ ung thư do gây nên một quá trình sinh học làm hỏng ADN.

Vitamin C làm suy yếu các tế bào ung thư khiến chúng dễ bị tác động khi điều trị bằng hóa chất và phóng xạ.

Tại Đại học Iowa (Mỹ) thử nghiệm tiêm 3 liều vitamin C mỗi tuần trong 2 tháng trên 11 bệnh nhân cho thấy những bệnh nhân ung thư này có thể sống thêm được từ 14 – 16 tháng. Xét nghiệm cho thấy chất sắt trong các khối u để tạo thành các phân tử hydrogen peroxide có đặc tính phá hủy cao.

Tuy nhiên những gốc tự do này chọn các ADN bị hỏng để phá hủy chứ không làm ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh. Điều này làm chúng dễ “chết” hơn trước tác động của hóa chất và phóng xạ.

Tiến sĩ Garry Buettner, tác giả của nghiên cứu cho biết nghiên cứu này cho thấy các tế bào ung thư có điểm yếu về chuyển hóa là tự sinh ra hoạt chất oxy hóa, vì vậy có thể tận dụng được những hoạt chất khử oxy hóa như vitamin C để khiến chúng nhạy cảm hơn với hóa trị và xạ trị.