Hoa chuối – món ăn dân dã nhiều lợi ích sức khỏe

Chiết xuất ethanol trong hoa chuối ức chế sự tăng trưởng của các vi khuẩn gây bệnh như Bacillus subtalis, Bacillus cereus, Escherichia coli, giúp chữa lành vết thương và ngăn ngừa nhiễm trùng. Theo kết quả nghiên cứu ở chuột đăng trên tạp chí Phytotherapy Research năm 2000, ăn hoa chuối có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu và tăng tổng số lượng hồng cầu hemoglobin. Hoa chuối có tác dụng làm dịu hệ thống tiêu hóa, có thể được sử dụng để ngừa đau bụng và đầy hơi do axit. Chất xơ trong hoa chuối có thể cải thiện nhu động ruột, giảm táo bón và ngăn ngừa bệnh trĩ. Methanol có trong hoa chuối có đặc tính chống oxy hóa, giúp ổn định các gốc tự do trong cơ thể. Điều này dẫn đến một số bệnh mạn tính, bao gồm ung thư và bệnh tim. Ăn một cốc hoa chuối nấu với sữa chua có thể làm tăng nồng độ progesterone trong cơ thể, ngăn ngừa chảy máu kinh nguyệt quá nhiều và rong kinh. Hoa chuối cũng tốt cho phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Hoa chuối cải thiện tâm trạng và giảm bớt lo lắng do giàu ma-giê. Chúng được xem là loại thuốc chống trầm cảm không hề gây tác dụng phụ nào.Bắp chuối giúp tăng nồng độ hemoglobin trong máu. Nồng độ hemoglobin tốt giúp mang chất dinh dưỡng đến tất cả các bộ phận của cơ thể hiệu quả nên nó là cách chữa thiếu máu tự nhiên. Ăn bắp chuối hằng ngày cũng có thể giúp ngăn ngừa các rối loạn thần kinh như bệnh Parkinson và Alzheimer vốn là những bệnh gốc tự do gây tổn thương mô thần kinh. Súp làm từ bắp chuối hỗ trợ giảm cân. Chỉ cần thêm bắp chuối với tỏi, gừng, rau mùi và lá vào nồi súp. Dùng 4-5 lần một tuần sẽ mang lại kết quả giảm cân thành công ngoài mong đợi. Hoa chuối đặc biệt tốt cho các bà mẹ đang cho con bú vì nó giúp tăng sữa mẹ. Nguồn ảnh: Internet. Video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". (Nguồn VTC)

