HN: Bác sĩ bị côn đồ hành hung, bắt quỳ gối xin lỗi

Tối 18/6, lãnh đạo BV Thể thao Việt Nam cho biết, bác sĩ bị hành hung tên Vinh, đang làm việc tại khoa Đông y của bệnh viện.

“Bác sĩ Vinh bị đánh vào vùng mặt, thái dương và gáy, hiện đang nằm điều trị tại BV 198 và chờ kết quả giám định thương tích”, TS Võ Tường Kha cho hay.

Ông Kha cho biết, đối tượng đánh bác sĩ đã bị công an tạm giữ. Hiện bệnh viện đang hoàn thiện báo cáo và sẽ cung cấp thông tin đầy đủ sau khi thực hiện.

Theo đó, trưa ngày 17/6, nam bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Thể thao đã bị một số đối tượng lạ mặt hành hung tại cổng bệnh viện. Sau đó, họ tiếp tục đưa bác sĩ này vào trong bệnh viện bắt quỳ xuống xin lỗi. Lúc đó đang giờ trưa nên bệnh viện rất vắng, sự việc xảy ra quá nhanh nên lực lượng bảo vệ không kịp trở tay.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, BV đã gọi thông báo cho công an khu vực. Các đối tượng hành hung bác sĩ đã bị tạm giữ ngay sau đó.

Cũng theo bác sĩ Kha, hiện tại bệnh viện cũng yêu cầu bác sĩ Vinh sau khi sức khỏe ổn định thì báo cáo sự việc, đồng thời phối hợp với cơ quan công an để làm rõ.

Trước đó, tại các cơ sở y tế liên tục xảy ra tình trạng nhân viên y tế bị hành hung.

Ngày 7/5, một nhóm côn đồ đã khống chế các bác sĩ, bảo vệ Bệnh viện Đai học Y Hà Nội rồi tấn công, cắt cổ bệnh nhân đang cấp cứu. May mắn là bệnh nhân đang ở BV nên được cấp cứu kịp thời.

Cũng trong ngày 7/5, tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), khi các bác sĩ yêu cầu người nhà bệnh nhân ra ngoài chờ để tiến hành cấp cứu thì người nhà chửi bới, đe dọa các bác sĩ. Khi lực lượng an ninh áp tải ra ngoài, đối tượng này mới thôi.

Đến tối cùng ngày, người này cùng một nhóm côn đồ đã mang theo súng, bắn vào nhân viên an ninh tại bãi giữ xe. Rất may, viên đạn sượt vai làm vỡ kính ô tô. Sau đó cơ quan công an xác định vật thể làm vỡ kính là viên sỏi.