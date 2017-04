Hiểu lầm khó đỡ về thực phẩm biến đổi gen

Ban đầu những quả dưa hấu hình vuông này bị hiểu lầm là dưa hấu biến đổi gen nhưng thực tế là do được đưa vào trong hộp vuông từ khi mới ra quả. Yến mạch không có thành phần biến đổi gen không tốt hơn những loại khác. Thực tế thì “loại khác” đó không hề tồn tại. Các cửa hàng siêu thị không bán yến mạnh biến đổi gen vì thực tế không có. Quả đu đủ 2 màu xanh vàng đã được biến đổi gen sau khi một loại vi khuẩn khiến gần như toàn bộ cây đu đủ ở Hawaii bị chết. Để có thể cứu sống mùa màng, người ta cấy vào cây chính loại gien của virus đó khiến đu đủ đổi màu. Dâu tây màu trắng không phải được tạo ra trong phòng thí nghiệm mà là được trồng theo một phương pháp cũ. Trước đó vào năm 1930 người Nhật đã trồng được dưa hấu không hạt bằng cách đưa hạt dưa hấu vào hoá chất để nhân đôi nhiễm sắc thể và bằng cách thụ phấn chéo với một loại dưa hấu thông thường khác. Lúa mì biến đổi gen không phải là nguyên nhân khiến người ăn nhạy cảm với gluten vì lúa mì biến đổi gen không được bán ra. Thực ra, lúa mì có bị biến đổi gen nhưng là để kiểm tra khả năng sống sót với thuốc diệt cỏ, Một viện nghiên cứu ở Anh lại biến đổi gen lúa mìa để ngăn côn trùng vào vào năm 2014, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã biến đổi gen lúa mì để chống lại dịch nấm bột nhưng chỉ là để thử nghiệm. Nhân loại cho rằng thực phẩm biến đổi gen đã có từ hàng thế kỷ nhưng lựa chọn cách nuôi trồng cũng là một hình thức biến đổi gien. Nhưng thực phẩm biến đổi gien là thực phẩm được làm ra từ một công nghệ sinh học hiện đại. Những cây nấm này chưa hề bị biến đổi gen mà chỉ xoá đi đoạn ADN để nấm không bị thâm sau khi thái chứ không phải cấy ADN của một loại khác vào. Thực phẩm có tên gạo vàng được phát triển từ những năm 90 và bị hiểu lầm là biến đổi gen để cứu đói cho trẻ em suy dinh dưỡng ở các nước kém phát triển. Thực tế loại gạo này vẫn đang được thử nghiệm. Những con gà có phần khổng lồ này không phải bị đột biến gen mà được nuôi bình thường. Nhưng trong vòng 60 năm qua, kích cỡ và trọng lượng của gà đã tăng lên rất nhiều nhưng chưa hề bị can thiệp ADN trong phòng thì nghiệm. Gà to là do được nuôi cùng với những loại gà tốt nhất và vì người Mỹ thích ăn thịt trắng nên gà được nuôi sao cho có phần ức rất to.

