Hết đau xương khớp nhờ Viên khớp Tâm Bình

Nhìn dáng người nhanh nhẹn, nước da hồng hào, khuôn mặt luôn vui tươi tràn đầy hạnh phúc cùng nụ cười nở trên môi của cô giáo vừa về hưu Nguyễn Thị Liên (56 tuổi, ở số nhà 3, ngõ 54 phố An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) khó ai có thể nghĩ rằng cô từng bị bệnh khớp trong nhiều năm và bệnh tật chỉ bị đẩy lùi sau khi sử dụng sản phẩm Viên khớp Tâm Bình.

Cô giáo hết mình với sự nghiệp trồng người

32 năm gắn bó với công tác giảng dạy bộ môn giáo dục thể chất, cô giáo Nguyễn Thị Liên đã trải qua nhiều khó khăn vất vả. Trước khi được chuyển công tác về Hà Nội, dòng dã 8 năm trời cô chạy xe máy đi dạy học với quãng đường Hà Nội – Sơn Tây chừng 50 km, đều đặn ngày nắng cũng như ngày mưa. Hết giờ dạy cô Liên lại vội vàng chạy xe về Hà Nội đón con do chồng thường xuyên đi công tác xa nhà. Mọi công việc trong gia đình lớn bé đều do một tay cô đảm nhận.

Cô Liên cho biết: “Thời trẻ phải đi dạy học xa nhà nhưng do dạy môn thể dục, số giờ dạy ít hơn so với các môn chính nên tôi vẫn đi đi về về chứ không ở lại nhà tập thể của trường như các giáo viên khác. Có lẽ chính khoảng thời gian này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như xương khớp của tôi”.

Vất vả mãi, cuối cùng đến năm 2007, cô Liên cũng được chuyển về dạy học trong nội thành Hà Nội. Tưởng chừng mọi việc thuận lợi hơn thì khoảng 3 năm sau cô bắt đầu xuất hiện các cơn đau khớp gối bên chân trái. Nhiều khi trái gió trở trời cô Liên không thể nào co chân hay ngồi xổm được. Thấy bệnh tình nặng hơn, cô đi bệnh viện khám và được bác sĩ cho biết bị thoái hóa khớp. Do trước đó đã có sự tìm hiểu cặn kẽ về bệnh nên cô Liên quyết định không điều trị bằng thuốc Tây vì sợ tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Thế là cô nhờ em trai ở bên nước ngoài mua các loại thuốc bổ xương khớp về uống. Thế nhưng do không hợp thuốc, lại thêm dị ứng với glucosamin nên cô Liên đành chịu.

Hợp thuốc và khỏi bệnh