Hàng triệu người Việt đang tự hại mình chỉ vì dùng thứ này

Khẩu trang là một trong những đồ dùng hàng ngày không thể thiếu của chị em. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng 80% sản phẩm được bán trên thị trường đều không có nguồn gốc rõ ràng, không được chứng nhận và kiểm soát về chất lượng.



Chính nguồn gốc này là nguyên nhân gây nên tình trạng mẩn ngứa, dị ứng, lở loét trên da,… cho những người sử dụng.

Trên thị trường, rất nhiều biển quảng cáo khẩu trang y tế giá rẻ chỉ 25.000 – 40.000 đồng/hộp 50 cái mọc la liệt trên các vỉa hè.

Khẩu trang y tế được rao bán giá rẻ trên lề đường, vỉa hè (Ảnh: Internet)

Theo thông tin trên hộp thì chúng được ghi xuất xứ Made in Vietnam, Nhật Bản hoặc Malaysia… kèm theo các thông tin quảng cáo của người bán như an toàn, có tính chống khuẩn cao, chống thấm nước…

Tuy nhiên, khi kiểm tra cụ thể thì những chiếc khẩu trang y tế này từ dây quai cho đến phần lớp vải đều sơ sài và mỏng, không đảm bảo 3 lớp như những thông tin ghi trên hộp. Thậm chí nhiều loại khẩu trang giá rẻ này khi gặp nước là bị bở ra.

Không chỉ bán trôi nổi ở các ven đường, vỉa hè, những loại sản phẩm giá rẻ này còn được bán online tràn lan trên các trang mạng điện tử.

Bác sỹ Lê Huỳnh Mai, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cũng đã có những cảnh báo trước thông tin đáng lo ngại này với báo giới.

Theo đó, bác sĩ Mai cho biết, hầu hết các loại khẩu trang bán ở vỉa hè được may từ chất liệu trôi nổi, chưa qua khâu xử lý vô trùng, có thể chứa cả ổ vi khuẩn trên đó. Nặng hơn có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Bác sĩ Mai còn lưu ý thêm, đối với khẩu trang than hoạt tính có mùi hôi là do cơ sở sản xuất sử dụng keo để phun cố định các hạt than hoạt tính. Chính những hạt keo khi bao quanh các hạt than sẽ làm lớp than mất tác dụng.

Trước đó, đài truyền hình VTV đã từng làm một phóng sự về những chiếc khẩu trang trôi nổi bán trên vỉa hè như thế này. Qua đó, khuyến cáo người tiêu dùng hãy cẩn thận khi lựa chọn khẩu trang y tế, tránh mua phải các loại khẩu trang kém chất lượng, gây dị ứng da.

Theo đó, người tiêu dùng mên mua khẩu trang y tế ở các cơ sở y tế chất lượng, không nên mua trên các shop online không có chất lượng đảm bảo.

Cách chọn khẩu trang y tế

Về cách chọn khẩu trang y tế, các bạn có thể ngâm với nước để biết thật giả. Cụ thể, khẩu trang thật sẽ không bị thấm nước; khẩu trang giả sẽ bị ngấm nước và ướt ngay.