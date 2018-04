Hải sản xiên que nướng thế này, càng ăn càng nghiện

1. Tôm nướng xiên que. Nguyên liệu: Tôm sú, sả, tỏi, chanh, rau xà lách, mật ong, ớt tươi, xiên que, lò nướng than, màng bọc thực phẩm, gia vị. Tôm rửa sạch, ướp cùng mắm, nước lọc, nước cốt chanh, mật ong nguyên chất, đường, tiêu cùng với toàn bộ số sả, tỏi, ớt đã băm nhuyễn. Trộn đều tạo thành một hỗn hợp. Ảnh: Hasasa.vn. Đeo găng tay vào, sau đó bóp nhẹ tôm cùng với các gia vị sao cho tôm thật ngấm gia vị. Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín tô lại, để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 giờ. Ảnh: TimeMart.com.vn. Tôm sau khi đã ướp, các bạn lấy ra để cho bớt lạnh rồi dùng que xiên, xiên từ đầu tôm đến cuối đuôi. Làm tương tự và lần lượt cho đến khi hết tôm. Ảnh: SavouryDays.com. Làm nóng lò than, đặt các que xiên lên vỉ nướng, trong quá trình nướng các bạn hãy dùng 1 chiếc cọ thực phẩm, quết đều hỗn hợp gia vị còn sót lại trong bát tô ướp tôm hồi nãy lên mình tôm ở cả 2 mặt. Nướng cho đến khi tôm chín và có màu đỏ đậm hấp dẫn. Ảnh: emvaobep.com. 2. Mực xiên nướng sả ớt. Nguyên liệu: Mực nang, sả, ớt tươi, ớt xay, gia vị, que xiên. Mực nang rửa sạch, lau khô, xẻ làm đôi, khía xéo rồi cắt miếng vuông hay chữ nhật vừa ăn. Sả và ớt băm nhỏ. Ảnh: nuocmamhaitrung.com. Mực ướp cùng muối, hạt nêm, đường, dầu mè, sả ớt. Phết đều hỗn hợp ướp vào mực, để khoảng 30 phút cho mực ngấm gia vị. Ảnh: chamuc.org. Dùng xiên xiên mực và nướng trên than hoa hay bếp nướng trực tiếp là ngon nhất. Mực chín bạn dùng nóng chấm kèm tương ớt hay tương xí muội đều rất ngon. Ảnh: aFamily.vn. 3. Cá hồi xiên nướng cùng rau củ. Nguyên liệu: Nước dứa, bột bắp, nước tương, giấm trắng, gừng, cá hồi, dứa, hành tím, ớt chuông. Trong chảo nhỏ, hòa tan bột bắp và nước dứa. Thêm nước tương, tỏi, giấm và gừng vào. Ảnh: CleverFood.com.vn. Đun nhỏ lửa cho đến khi hỗn hợp dày lên, khoảng 7 phút, sau đó tắt bếp, để nguội dần và cho thêm cá, dứa, nước xốt đã chuẩn bị sẵn vào ướp trong vòng 30 phút. Ảnh: congthucmonngon.com. Chuẩn bị những que xiên, xiên cá hồi, dứa, hành tây và ớt vào từng xiên. Nướng trên bếp, lò nướng cho đến khi chín. Món này ăn cùng với tương hoặc nước chấm thì sẽ rất ngon. Ảnh: mevaobep.vn.

1. Tôm nướng xiên que. Nguyên liệu: Tôm sú, sả, tỏi, chanh, rau xà lách, mật ong, ớt tươi, xiên que, lò nướng than, màng bọc thực phẩm, gia vị. Tôm rửa sạch, ướp cùng mắm, nước lọc, nước cốt chanh, mật ong nguyên chất, đường, tiêu cùng với toàn bộ số sả, tỏi, ớt đã băm nhuyễn. Trộn đều tạo thành một hỗn hợp. Ảnh: Hasasa.vn. Đeo găng tay vào, sau đó bóp nhẹ tôm cùng với các gia vị sao cho tôm thật ngấm gia vị. Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín tô lại, để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 giờ. Ảnh: TimeMart.com.vn. Tôm sau khi đã ướp, các bạn lấy ra để cho bớt lạnh rồi dùng que xiên, xiên từ đầu tôm đến cuối đuôi. Làm tương tự và lần lượt cho đến khi hết tôm. Ảnh: SavouryDays.com. Làm nóng lò than, đặt các que xiên lên vỉ nướng, trong quá trình nướng các bạn hãy dùng 1 chiếc cọ thực phẩm, quết đều hỗn hợp gia vị còn sót lại trong bát tô ướp tôm hồi nãy lên mình tôm ở cả 2 mặt. Nướng cho đến khi tôm chín và có màu đỏ đậm hấp dẫn. Ảnh: emvaobep.com. 2. Mực xiên nướng sả ớt. Nguyên liệu: Mực nang, sả, ớt tươi, ớt xay, gia vị, que xiên. Mực nang rửa sạch, lau khô, xẻ làm đôi, khía xéo rồi cắt miếng vuông hay chữ nhật vừa ăn. Sả và ớt băm nhỏ. Ảnh: nuocmamhaitrung.com. Mực ướp cùng muối, hạt nêm, đường, dầu mè, sả ớt. Phết đều hỗn hợp ướp vào mực, để khoảng 30 phút cho mực ngấm gia vị. Ảnh: chamuc.org. Dùng xiên xiên mực và nướng trên than hoa hay bếp nướng trực tiếp là ngon nhất. Mực chín bạn dùng nóng chấm kèm tương ớt hay tương xí muội đều rất ngon. Ảnh: aFamily.vn. 3. Cá hồi xiên nướng cùng rau củ. Nguyên liệu: Nước dứa, bột bắp, nước tương, giấm trắng, gừng, cá hồi, dứa, hành tím, ớt chuông. Trong chảo nhỏ, hòa tan bột bắp và nước dứa. Thêm nước tương, tỏi, giấm và gừng vào. Ảnh: CleverFood.com.vn. Đun nhỏ lửa cho đến khi hỗn hợp dày lên, khoảng 7 phút, sau đó tắt bếp, để nguội dần và cho thêm cá, dứa, nước xốt đã chuẩn bị sẵn vào ướp trong vòng 30 phút. Ảnh: congthucmonngon.com. Chuẩn bị những que xiên, xiên cá hồi, dứa, hành tây và ớt vào từng xiên. Nướng trên bếp, lò nướng cho đến khi chín. Món này ăn cùng với tương hoặc nước chấm thì sẽ rất ngon. Ảnh: mevaobep.vn.