Hai bệnh nhân tử vong tại BV Trí Đức sau gây mê

(Kiến Thức) - Sáng 25/12, tại Bệnh viện Trí Đức (đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra hai trường hợp tử vong nghi do sốc phản vệ sau khi gây mê.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 25/12, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội xác nhận hai bệnh nhân đã tử vong tại Bệnh viện Trí Đức (Hà Nội) sau khi gây mê vào sáng cùng ngày. Bệnh nhân nam là Hoàng Văn Trấn (sinh năm 1982, ở xã Hồng Thái - Phú Xuyên - Hà Nội), bệnh nhân nữ là Quách Thị Dương (38 tuổi, ở Hồng Hà, Tân Ấp, Long Biên). Cả hai đều có biểu hiện sốc phản vệ tại Bệnh viện Trí Đức, sau đó được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và tử vong tại đây.

Bệnh viện Trí Đức. (Ảnh: Công Lý)

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Văn Chiến (66 tuổi), bố của anh Hoàng Văn T. chia sẻ với báo giới, anh T. bị ho và rát cổ họng nên ngày 24/12 anh và vợ cùng nhau đi đến Bệnh viện đa khoa Trí Đức để khám. Tại đây các bác sĩ chỉ định cắt amidan và hẹn sáng 25/12 đến để tiến hành.

Theo ông Chiến, sáng nay (25/12), hai vợ chồng anh T. mới chỉ vào phòng, vừa gây mê xong, chưa mổ xẻ gì thì lập tức con trai ông phải chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu và đã tử vong.

Hiện tại, Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng xác nhận, công an quận đã tiếp nhận vụ việc để lập hồ sơ điều tra làm rõ việc 2 bệnh nhân tử vong .

Theo Thượng tá Tín, hiện cơ quan pháp y đang tổ chức khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra. Các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đang điều tra, làm rõ sự việc. Hồ sơ bệnh án cùng những vật chứng liên quan đã được cơ quan công an thu giữ.