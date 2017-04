Gợi ý mẹo giảm cân bằng quả sơri

Sơri là loại trái cây được rất nhiều chị em ưa thích bởi nó có vị chua chua, ngọt ngọt dễ ăn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng những trái sơri nhỏ bé có tác dụng giảm béo rất hiệu quả được nhiều người áp dụng.



Sơri được mệnh danh là vua vitamin C, nó chứa một lượng vitamin C cực khủng, gấp 20-40 lần so với một quả chanh. Một ly nước ép sơri 180ml có hàm lượng vitamin C tương đương với 15l nước cam.

Và chính nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào như vậy bạn sẽ nhanh chóng đào thải mỡ thừa ra ngoài, đồng thời mỡ thừa được chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể. Từ đó cho tác dụng giảm cân hiệu quả. Vậy cách giảm cân bằng sơri thực hiện như thế nào để hiệu quả? Bài viết sau sẽ chia sẻ cho các bạn.

Cách giảm cân bằng sơri

Ăn sơri vào mỗi buổi sáng

Giảm cân bằng sơri có nhiều cách nhưng cách đơn giản nhất là bạn ăn vài trái sơri vào buổi sáng trước khi ăn sáng 30 phút. Hoặc bạn có thể sử dụng sơri để tráng miệng sau bữa ăn khoảng 1 giờ đồng hồ.

Giảm cân bằng sơri hiệu quả và an toàn (Ảnh minh họa) Theo đó, những dưỡng chất, vitamin trong sơri sẽ giúp đào thải độc tố trong cơ thể. Cách giảm cân bằng sơri thông qua việc ăn trực tiếp, bạn cần kiên trì thực hiện để có hiệu quả.



Giảm cân bằng nước ép sơri

Theo đó, thực hiện theo cách này bạn chỉ cần lựa chọn những quả sơri chín , rửa sạch sau đó ép lấy nước uống.

Sơri là một loại quả giảm cân thật sự rất hiệu quả và nhất là tốt cho sức khỏe. Sơri có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đào thải mỡ thừa và chuyển hóa năng lượng cho cơ thể. Sử dụng sơri có thể giúp bạn giảm mỡ trên cơ thể, nhất là mỡ bụng.

Ngoài công dụng giảm cân, sơri còn chống quá trình lão hóa, phòng bệnh ung thư, làm đẹp da và ngừa thiếu máu.

Bên cạnh đó, để kết quả giảm cân hiệu quả hơn, bạn có thể tìm hiểu cũng như áp dụng các cách giảm cân bằng biện pháp hiện đại.