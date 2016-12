Gói khám sức khỏe: Món quà ý nghĩa dịp cuối năm

Còn bạn thì sao? Có thể bạn đang nghĩ đến những bộ quần áo thời trang, những chuyến đi khám phá vùng đất mới...nhưng để làm được những điều đó, cần phải có sức khỏe. Đừng quên rằng, sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Và còn gì tuyệt vời hơn khi tặng món quà ý nghĩa này đến những người thương yêu.

Người Việt đã biết cách tự bảo vệ sức khỏe?



Đây là câu hỏi khiến phần lớn chúng ta đều ngần ngại trả lời. Nhiều người có thể say mê khi nói đến những bộ phim hay, những xu hướng thời trang hiện đại nhưng lại chẳng mảy may quan tâm tới sức khỏe hoặc tỏ thái độ chủ quan: “Sống chết có số”. Thực ra, đây là lối suy nghĩ cũ kỹ, nhận thức sai lệch cần được thay đổi sớm. Chính nó đã khiến cho tình trạng sức khỏe của người Việt đang ở mức báo động. Phép so sánh đơn giản với những nước láng giềng cũng cho thấy, người Việt cũng đang thua kém về nhiều mặt như chiều cao, cân nặng, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm gần như cao nhất khu vực, chưa kể đến thông tin, tỉ lệ ung thư của nước ta cũng đang cao nhất nhì thế giới.

Việt Nam đang là quốc gia đáng báo động về tình trạng sức khỏe của người dân.

• Tỷ lệ đái tháo đường ở Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới : Cụ thể, chỉ trong vòng 10 năm, số bệnh nhân mắc bệnh đã tăng tới 211% tương ứng với gần 5 triệu người và đáng buồn hơn là cứ 10 ca thì có 6 ca được chuẩn đoán đã có biến chứng.

• Bệnh tim mạch tiến triển nghiêm trọng: Ước tính, đến năm 2017, khoảng 1/5 dân số Việt Nam có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch và huyết áp. Những đối tượng mắc bệnh không chỉ là người trung tuổi, cao tuổi mà đang có xu hướng trẻ hóa.

• Số người béo phì tăng nhanh: Tính đến đầu quý II năm 2014, 14% nam giới và 12% nữ giới đang mắc chứng thừa cân, béo phì. Thừa cân, béo phì là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh tật, trong đó có bệnh tim mạch và nhiều loại bệnh ung thư.

• 90% người Việt mắc bệnh răng miệng: Bệnh răng miệng có thể gây ra những biến chứng phức tạp nếu không được điều trị kịp thời. Hơn nữa, rất nhiều người Việt đang chủ quan, nhầm lẫn những biểu hiện của bệnh răng miệng thông thường với ung thư vòm họng, ung thư máu...dẫn đến ủ bệnh, gây khó khăn rất nhiều cho việc điều trị vì phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.

• Việt Nam đứng thứ 2 trên bản đồ ung thư thế giới: Mỗi năm có hơn 200. 000 ca mắc mới mỗi năm và 70.000 trường hợp chết vì ung thư.

Khám sức khỏe định kỳ là giải pháp lâu dài

Sức khỏe vốn là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Nhưng những số liệu phía trên đã cho thấy, phần lớn người Việt đều chưa thực sự quan tâm tới sức khỏe của chính mình. Thậm chí, khi cảm thấy cơ thể có vấn đề cũng ngại và lười đi khám, đến khi phát hiện thì bệnh đã nghiêm trọng và khó có thể cứu chữa. Không ít những trường hợp, lẽ ra đã có thể cứu chữa nhưng vì phát hiện quá muộn nên đành chấp nhận hậu quả.

Sức khỏe là vốn quý nhất mà ai cũng cần phải trân trọng và giữ gìn.

Chúng ta cần nhớ rằng, nếu phát hiện sớm, hầu hết các bệnh đều được điều trị hiệu quả, tránh biến. Hơn nữa, nhiều loại bệnh, trong đó có bệnh ung thư vẫn chưa tìm ra được những nguyên nhân chính xác nên dù đã duy trì thói quen ăn uống, vận động khoa học, nhiều người vẫn có thể mắc bệnh. Do vậy, việc thăm khám sức khỏe định kỳ giúp chẩn đoán sớm nhiều loại bệnh là hoàn toàn cần thiết. Từ đó, bác sĩ sẽ giúp bạn đưa ra những phác đồ điều trị hiệu quả và cả những lời khuyên giúp bạn thay đổi lối sống, chế độ ăn, cách vận động tích cực và cả phương pháp làm việc khoa học cũng như phòng tránh bệnh tật hiệu quả hơn.

Ở mỗi lứa tuổi, mỗi giới tính lại có nguy cơ mắc những nhóm bệnh khác nhau và bác sĩ sẽ là người giúp bạn lựa chọn những gói khám phù hợp để tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị.

Gói khám sức khỏe: Món quà ý nghĩa dịp cuối năm

Mỗi chúng ta cần phải thay đổi, hãy thay đổi, tìm hiểu để biết cách quan tâm và chăm sóc sức khỏe cho chính mình và những người thân yêu. Và nếu cần lựa chọn một món quà nào đó cho gia đình thì sức khỏe chính là điều ý nghĩa, món quà quý giá nhất mà bạn nên lựa chọn.

Hạnh phúc gia đình đôi khi nằm chính trong đôi tay của bạn. Đó không cần là một bữa ăn trong những khách sạn sang trọng, những món quà đắt tiền mà nó đơn giản chỉ là dành thời gian nhiều hơn dành cho những người mà bạn yêu thương, cùng nhau tận hưởng những phút giây bình yên, hạnh phúc giản đơn mà trọn vẹn....và điều này luôn được bắt nguồn từ sự khỏe mạnh của các thành viên.

Khám sức khỏe định kỳ là phương pháp giúp bạn chủ động bảo vệ sức khỏe. Để đồng hành cùng bạn mang đến những món quà ý nghĩa cho gia đình, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt đã xây dựng gói khám sức khỏe cho gia đình áp dụng từ nay đến 15/3/2017.

Gói khám gia đình là món quà ý nghĩa nhất dành cho gia đình mùa xuân này

Hai gói khám sức khỏe gia đình nằm trong chương trình "An tâm sức khỏe - Đón tết mạnh khỏe" của bệnh viện Hưng Việt. Đây là món quà thực sự ý nghĩa, giúp chúng ta bảo vệ sức khỏe và có thêm cơ hội để trân trọng giá trị gia đình và thắt chắt sợi dây gắn kết yêu thương giữa các thành viên.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư sớm là một trong những biện pháp hữu ích để phát hiện sớm những bất thường của cơ thể, từ đó, chúng ta có thể khắc phục và điều trị bệnh hiệu quả.