Giúp mẹ bầu khỏe mạnh suốt thai kỳ

Khó khăn nào bà mẹ mang thai hay gặp?

Nghén, là một dấu hiệu rất thường gặp ở phụ nữ mang thai, đây là một biểu hiện sinh lý vì vậy mẹ bầu không nên lo lắng nhiều, nghén chứng tỏ thai nhi đang phát triển khỏe mạnh. Tùy từng người mà mức độ nghén nặng hay nhẹ, thời gian ngắn hay dài. Biểu hiện của nghén có thể là mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, nhức đầu, thay đổi vị giác, cảm giác chướng bụng, khó tiêu, buồn nôn, nôn ói… trường hợp nghén nặng có thể nôn ói rất nhiều, không ăn uống được bất cứ thứ gì có thể làm suy nhược cơ thể, gây mất nước, rối loạn điện giải, một số trường hợp làm tăng áp lực ổ bụng nguy cơ gây sẩy thai…

Táo bón, cũng rất hay gặp do sự thay đổi nội tiết tố, sự chèn ép của thai nhi kết hợp chế độ ăn thiếu chất xơ, uống viên sắt, ít hoạt động thể lực… làm cho các mẹ bầu rất dễ bị táo bón, có khi gây ra trĩ.

Chuột rút, vọp bẻ, thường do thiếu một số vi khoáng như canxi, magie…, do nhu cầu tăng cao khi mang thai.

Đau lưng, do thay đổi nội tiết tố ảnh hưởng đến các khớp và dây chằng, do có sự thay đổi trọng tâm cơ thể, hoặc do tư thế sai, không phù hợp, đau vùng lưng hông thường tăng hơn khi thai nhi lớn dần khiến mẹ bầu rất khó chịu.

Tâm trạng lo âu, mẹ bầu phải đương đầu với nhiều khó khăn do những thay đổi trong cơ thể nên dễ mệt mỏi, cộng thêm hàng loạt nỗi lo như làm sao để con phát triển tốt nhất, những dấu hiệu trên có ảnh hưởng đến sức khỏe của con hay không…

Mẹ bầu cần chuẩn bị chu đáo để vượt qua những khó khăn trong thai kỳ. Làm gì để có thai kỳ hoàn hảo, mẹ tròn con vuông?



Khám thai định kỳ, cách chăm sóc mẹ bầu và bé yêu tốt nhất

Đây là một công việc vô cùng quan trọng, giúp mẹ bầu biết được sự phát triển của thai nhi cũng như sự thay đổi thể chất của chính mình. Nên bắt đầu khám thai ngay khi có dấu hiệu mang thai để nhận được những hướng dẫn khoa học trong chăm sóc, theo dõi, và tiếp tục khám thai theo hẹn của bác sĩ.

Bình tĩnh khắc phục những bất lợi hay gặp

Trước tiên giữ tinh thần luôn thoải mái, tránh những lo âu không đáng có, đảm bảo cân bằng trong công việc, nghỉ ngơi và vận động hợp lý.

Để khắc phục tình trạng nghén, thai phụ nên ăn những thức ăn mềm, dễ tiêu, ăn ít nhưng ăn nhiều bữa trong ngày, trường hợp nghén nặng nên đến bác sĩ để được điều trị thích hợp.

Chú ý tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ trong khẩu phần, uống nhiều nước, duy trì vận động phù hợp sức khỏe như đi bộ, bơi lội, yoga… giúp hạn chế tình trạng táo bón, giảm đau lưng, giúp tinh thần phấn chấn hơn. Nên giữ tư thế đúng khi đi lại, làm việc, nghỉ ngơi, không nên đi giày cao gót, không nên chúi người về phía trước.

Đặc biệt chú ý dinh dưỡng phù hợp giúp mẹ khỏe, thai nhi phát triển toàn diện. Nhu cầu về chất dinh dưỡng của mẹ bầu tăng cao so với trước khi mang thai, nhất là các chất dinh dưỡng quý như DHA, ALA, Lutein, Cholin, Sắt, Axit folic, Canxi, vitamin D… mẹ bầu nên ăn uống đa dạng, đủ các nhóm chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, bổ sung sữa bầu trong khẩu phần, uống đầy đủ viên sắt và axit folic suốt thai kỳ, uống các viên vi khoáng nếu có chỉ định của bác sĩ.

Một thai kỳ luôn có những khó khăn nhất định, có thể ít hoặc nhiều, do đó cần có sự hợp tác, hỗ trợ tốt giữa thầy thuốc và mẹ bầu để có kết quả cuối cùng là mẹ tròn con vuông, mẹ luôn khỏe suốt thai kỳ, bé ra đời thật khỏe mạnh. Muốn vậy, mẹ bầu cần đi khám thai theo đúng lịch, phải luôn được bác sĩ sản khoa khám, tư vấn, theo dõi thai định kỳ ngay từ lúc mang thai.