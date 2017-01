Giảm đau sưng do trĩ với nguyên liệu có sẵn trong bếp

Hạt thì là đen. Hạt thì là đen có tác dụng chữa đầy hơi và kích thích quá trình tiêu hóa. Các thành phần chính có trong loại hạt này là chất thymol, giúp điều chỉnh và kích thích tuyến mật sản xuất. Uống một ly nước pha 1 thìa bột thì là mỗi ngày để trị bệnh trĩ hiệu quả. Đá. Một trong những biện pháp đơn giản nhất đối mặt với những cơn khó chịu của bệnh trĩ là nước đá. Đá lạnh giúp co các mạch máu và giảm sưng hiệu quả. Dùng túi chườm đá áp dụng lên khu vực khó chịu khoảng 10 phút, lặp lại liệu pháp này nhiều lần mỗi ngày để giảm đau do trĩ hiệu quả. Củ cải đường. Nước ép củ cải đường đóng vai trò như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, giúp loại bỏ các chất thải qua thận và ruột kết. Cách tốt nhất để chữa trĩ tại nhà là uống nước ép củ cải đường mỗi ngày tại nhà. Dầu oliu. Dầu oliu được biết đến với các đặc tính chống viêm và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ điều trị cả trĩ nội và trĩ ngoại. Đồng thời, dầu oliu cũng giúp làm giảm viêm, tăng tính đàn hồi của mạch máu. Tiêu thụ 1 thìa dầu oliu mỗi ngày giúp giảm các triệu chứng của trĩ. Sung khô. Sung khô là vị thuốc tự nhiên có tác dụng nhuận tràng, chống viêm, phục hồi và kích thích ham muốn tình dục. Loại quả này còn chứa hàm lượng cao kali và magie. Ăn loại quả này hàng ngày giúp giảm các triệu chứng khó chịu của bệnh trĩ. Bạn nên ngâm sung khô vào nước đêm hôm trước, ăn và uống nước ngâm vào sáng hôm sau trước khi ăn sáng. Trà đen. Trà đen có chứa axit tannic có tác dụng giảm sưng và giảm đau hiệu quả. Đây cũng được xem là thành phần tự nhiên chữa trĩ tốt nhất. Bạn có thể nhúng 1 túi trà đen trong nước nóng, sau đó dùng túi trà ấm áp dụng lên vùng tĩnh mạch bị sưng 10 phút để giảm khó chịu. Chuối chín. Chuối chín chứa đường tự nhiên và các đặc tính kháng sinh giúp giảm đau do trĩ hiệu quả. Đun sôi 1 quả chuối chin strong 1 ly sữa, nghiền nát chuối chín với sữa và uống hỗn hợp này 2-3 lần/ngày. Nước ép lá mướp đắng. Loại nước ép này giúp giảm khó chịu do trĩ rất hiệu quả. Dùng 3 thìa nước ép mướp đắng pha với 1 ly sữa, uống hỗn hợp này khi thức dậy vào buổi sáng để chữa trĩ hiệu quả. Buttermilk. Sữa nước có tác dụng làm se và giảm sưng do trĩ. Uống 1 ly sữa với 1 nhúm muối mỗi ngày để chữa trĩ hiệu quả. Dấm táo. Ngoài tác dụng trị táo bón, dấm táo còn có tác dụng chữa trĩ hiệu quả. Bạn có thể dùng bông thấm ướt dấm táo, áp dụng lên khu vực trĩ, tình trạng viêm và sưng sẽ giảm đáng kể.

