Giảm đau đầu tức thì sau một đêm mất ngủ bằng hoa hồng và trà

Sau khi mất ngủ, hệ thần kinh của chúng ta thường rối loạn, khiến não bộ mất đi sự cân bằng. Việc đầu tiên cần làm là phải bù đắp cho cơ thể một bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất. Ảnh: songkhoe. Một bữa sáng cần phải có đủ protein, vitamin, carbohydrate để bù đắp lại phần dinh dưỡng đã mất khi thức đêm do mất ngủ. Nếu bạn ăn sáng không đủ dinh dưỡng sẽ gây hại cho sức khỏe, khiến thần kinh mệt mỏi, căng thẳng, đầu óc kém minh mẫn. Ảnh: healthplus. Nếu có điều kiện, sau bữa ăn sáng bạn nên có một giấc ngủ ngày để bù lại thời gian ngủ đã mất đêm qua. Tuy nhiên, bạn cần phải tìm một nơi thật yên tĩnh, ánh sáng càng tối càng có lợi cho giấc ngủ ngon và sâu. Ảnh: healthplus. Dùng dầu gió mát xa: Nếu sau một đêm mất ngủ mà cảm thấy đau đầu, hãy bôi dầu gió lên vùng trán rồi mát xa nhẹ nhàng cho dầu ngấm dần cũng sẽ giúp bạn giảm được cơn đau đầu: Ảnh: Vietnamnet. Uống một chút cà phê: Một cốc cà phê hay một tách trà xanh nóng cũng là cách đơn giản giúp bạn “làm mới” lại tinh thần, giảm cơn đau đầu hiệu quả. Ảnh: phunutoday. Ngủ trưa: Nếu sáng ra không có thời gian ngủ bù, hãy tranh thủ buổi trưa ngủ một lúc. Sau một giấc ngủ ngắn, não bộ của bạn được nghỉ ngơi, chức năng não bộ hồi phục, tái tạo lại một phần năng lượng cho cơ thể sẽ giúp bạn giảm được mệt mỏi, đau đầu. Ảnh: Vietnamnet. Ngoài những cách trên, sau khi thức khuya hoặc mất ngủ bạn nên bổ sung những thức uống sau để giúp cơ thể và não bộ phục hồi nhanh nhất. Ảnh: healthplus. Trà gừng táo đỏ: Dùng 6 quả táo đỏ, 3 lát gừng tươi cho vào đun liu riu khoảng 40 phút sau đó có thể cho thêm đường phèn uống kèm. Ảnh: tech-food. Thức khuya sẽ làm giảm hệ miễn dịch, cơ thể dễ bị hơi lạnh tấn công từ đó sinh ra một sống bệnh. Uống trà gừng táo đỏ có thể giúp cơ thể chống lạnh hiệu quả. Ngoài ra, táo đỏ bổ huyết, giúp cải thiện sắc da. Ảnh: 6681. Trà hoa hồng bạc hà: Cho 4-5 nụ trà hoa hồng kho cùng 2-3 lá bạc hà vào cốc, chế nước sôi, đậy nắp trong vòng khoảng 15 phút, khi uống có thể thêm chút đường phèn hoặc mật ong. Ảnh: bingodu. Hoa hồng có tác dụng điều hòa khí huyết, có thể tiêu phiền, cải thiện được tình trạng căng thẳng thần kinh sau một đêm mất ngủ. Bạc hà có tác dụng xua tan mệt mỏi, kích thích tinh thần phấn chấn. Hai thứ này kết hợp lại với nhau sẽ phát huy công dụng lớn, giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi, và đau đầu sau khi mất ngủ. Ảnh: ea3w. Trà chanh với kỷ tử: Chuẩn bị 2-3 lát chanh tươi, kỷ tử một nắm nhỏ, mật ong vừa đủ khẩu vị. Cho kỷ tử và chanh tươi vào cốc, dùng nước sôi ngâm cho đến khi nguội cho thêm mật ong vào uống là được. Ảnh:163. Chanh rất giàu vitamin C, có tác dụng kháng khuẩn, nâng cao hệ miễn dịch. Sau một đêm mất ngủ, sắc da kém đi, đầu óc thường căng thẳng, mắt cũng mỏi hơn. Uống nước chanh sẽ là nguồn cung cấp vitamin C rất tốt cho cơ thể lúc này. Kỷ tử có thể bổ gan thận, giảm mỏi mặt, tăng cường thị lực, giảm trí nhớ. Ảnh: sohu.

