Giảm cân thành công, hot girl mạng xã hội khiến mày râu xếp hàng đòi gặp

Quyết đổi đời vì béo phì, cô gái xứ Kim Chi đã chứng minh sự quyết tâm bằng cú "lột xác" ngoạn mục, khiến nhiều người còn lầm tưởng cô phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nàng có biệt danh là Zisu này chỉ cao 158cm nhưng nặng tới 84kg. Cô được bác sĩ dinh dưỡng chuẩn đoán thừa cân ở mức nghiêm trọng, rất có hại cho sức khỏe. Chính vì điều này mà Zisu đã nhanh chóng tìm tới những phương pháp giảm cân an toàn. Zisu từng chia sẻ lý do cô bị béo phì là do ham vui khi bị cuốn vào những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng của tuổi trẻ. Cho đến một ngày, khi tỉnh giấc, cô đã quyết định thay đổi, chấn chỉnh lại lối sống lành mạnh hơn. Cô bắt đầu dậy tập thể dục vào mỗi sáng, đều đặn và khoa học. Tất cả những món ăn, chất dinh dưỡng được cô nạp vào cơ thể đều được tính toán lượng calo, chất xơ hay vitamin một cách chuẩn xác đến từng con số. Vẫn là những thực phẩm quen thuộc giành cho những người có ý định giảm cân như: trứng, chuối, salat, khoai lang hay sữa không đường... Dù giảm cân nhưng Suzi vẫn giữ được đường cong cơ thể quyến rũ với vòng 3 săn chắc Sau 6 tháng miệt mài thực hiện chế độ giảm cân, Sizu đã đánh bay 30kg. Thành công là vậy nhưng cô vẫn tiếp tục duy trì thực đơn đó để giữ được vóc dáng thon gọn cùng một khuôn mặt xinh xắn, khiến bao anh xếp hàng muốn gặp. Thân hình gọn gàng sau khi giảm 30kg. Nhan sắc xinh như búp bê của Suzi sau khi giảm cân khiến ngay cả bạn thân cô cũng không nhận ra. Giảm cân thành thiên nga là có thật!

