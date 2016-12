Giảm 3 kg trong 1 tuần chỉ bằng cách sử dụng chuối

Chuối là trái cây ngon, bổ dưỡng và có giá trị dinh dưỡng phong phú. Đây là một trong những loại hoa quả phổ biến rộng rãi trên thế giới. Ngoài mục đích phục vụ như một loại trái cây, chuối còn được biết đến là thực phẩm giúp chị em phụ nữ giảm cân nhanh mà không mất sức, không hề tồn tiền của. Cùng tìm hiểu những lợi ích giảm cân nhờ chuối nhé!

Tác dụng của chuối

Chuối có thể cải thiện tâm trạng và tăng cường hệ thống miễn dịch. Thật khó để tóm tắt lợi ích của chuối trong vài câu bởi nó quá nhiều tác dụng. Chuối cung cấp đầy đủ kali, vitamin B và magiê cho cơ thể. Nó không chứa chất béo hoặc cholesterol, rất tốt cho tim, xương, hệ thần kinh và thận của bạn. Chuối có thể cải thiện tâm trạng và tăng cường hệ thống miễn dịch.



Theo nhiều nghiên cứu khoa học còn chỉ ra khả năng phòng và chữa bệnh tuyệt vời của chuối giảm cholesterol, thanh lọc máu, phòng chống viêm loét dạ dày, điều trị chứng buồn rầu, trị ho, điều trị bệnh trĩ, đi ngoài ra máu,… đặc biệt chuối được biết đến là loại quả giảm béo, bởi chuối giúp cho quá trình trao đổi chất xảy ra nhanh hơn, tạo một lớp màng bảo vệ trong ruột giúp tiêu diệt các độc tố trong cơ thể, kích thích tiêu hóa tốt.

Chuối là một loại quả mang lại nhiều lợi ích như vậy nhưng năng lượng trong chuối lại rất thấp. Do đó, khi chúng ta ăn chuối vào thì nhanh cảm thấy no nhờ đó mà giảm được lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể đồng thời cân bằng năng lượng vào và năng lượng tiêu thụ cơ thể. Đó chính là lý do khiến bạn ăn nhiều chuối mà không những không tăng cân mà còn giúp giảm cân rất hiệu quả nữa ạ.

Lựa chọn một chế độ ăn phù hợp với chuối, nó sẽ giúp chị em giảm cân nhanh chóng mà không cần phải ăn những thức phẩm chức năng giảm cân nhàm chán và vô vị.

Thực đơn giảm cân bằng chuối hiệu quả

Bữa sáng: Ăn hai quả chuối và một ly nước ấm, không ăn gì thêm.

Bữa trưa: Ăn một quả chuối trước khi ăn khẩu phần chính, chú ý giảm 30% khẩu phần chính so với bữa ăn thường lệ.

Bữa chiều: Nếu đói, bạn có thể ăn thêm một quả chuối, ngoài ra không được ăn thêm bất kỳ một đồ ăn nào khác.

Bữa tối: Ăn một quả chuối trước khiăn bữa chính, khẩu phần chính giảm 30%. Nên tránh các món tráng miệng, đồ ăn ngọt để quá trình giảm cân hiệu quả nhanh hơn và cơ thể khỏe mạnh hơn.

Những điều cần lưu ý khi giảm cân bằng chuối

Thực hiện chế độ ăn này không có nghĩa là bạn thay thế hoàn toàn các bữa ăn trong ngày bằng chuối.

Chỉ ăn chuối cho đến khi bạn cảm thấy đủ, sau đó uống thêm một cốc nước ấm.

Không đi ngủ khuya và ngủ đủ 8 tiếng để giúp cơ thể duy trì sức khỏe.

Không nên ăn chuối bỏ lạnh bởi vì rất dễ dẫn đến lạnh đường ruột, ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày.

Mời quý độc giả xem video 7 thực phẩm càng ăn nhiều càng tốt (nguồn Youtube):