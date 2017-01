Giảm 3 kg mỡ hiệu quả chỉ với 6 quả quen thuộc

Vì sao chuối có thể giảm cân?

Chuối đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tạo ra một lớp màng bảo vệ trong ruột giúp tiêu diệt các độc tố và kích thích tiêu hóa tốt. Ngoài ra, chuối còn chứa một loại chất xơ có tác dụng kháng tinh bột. Tinh bột có trong chuối sẽ bị lên men trong dạ dày tạo ra sản phẩm giúp đốt cháy 20-25% chất béo, do đó làm giảm năng lượng nhập vào cơ thể, tránh sự tích tụ mỡ thừa, giúp giảm cân.

Trong chuối, hàm lượng đạm cao gấp 4 lần quả táo, chất carbon hdrat cao gấp 2 lần, phốt pho nhiều gấp 3 lần, vitamin A và sắt nhiều gấp 5 lần, các khoáng chất và các sinh tố khác được coi là nhiều gấp đôi. Chuối có nhiều tác dụng tốt như giúp da mịn màng, bóng, mắt sáng, tinh thần sảng khoái, kéo dài tuổi thọ.

Chuối giúp đốt cháy 20-25% chất béo trong cơ thể.

Chuối là một loại quả mang lại nhiều lợi ích nhưng năng lượng trong chuối lại rất thấp. Do đó, khi chúng ta ăn chuối vào thì nhanh cảm thấy no, nhờ đó mà giảm được lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể đồng thời cân bằng năng lượng vào và năng lượng tiêu hao. Đó chính là lý do khiến bạn dù ăn nhiều chuối vẫn không tăng cân mà còn giúp giảm cân rất hiệu quả nữa.

Thực đơn giảm cân bằng chuối

- Bữa sáng: Ăn 2 quả chuối và uống 1 ly nước ấm, không ăn gì thêm.

- Bữa trưa: Ăn một quả chuối trước khi ăn khẩu phần chính, chú ý giảm 30% khẩu phần chính so với bữa ăn thường lệ.

- Bữa chiều: Nếu đói, bạn có thể ăn thêm một quả chuối, ngoài ra không được ăn thêm bất kỳ món nào khác.

- Bữa tối: Ăn một quả chuối trước khi ăn bữa chính, khẩu phần chính giảm 30%.

Để giảm cân bằng chuối, bạn nên chú ý thời gian ăn và lựa chọn thực phẩm thích hợp. Nên tránh các món tráng miệng, đồ ăn ngọt để quá trình giảm cân hiệu quả và cơ thể khỏe mạnh hơn.

Những điều cần lưu ý khi giảm cân bằng chuối:





Thực hiện chế độ ăn này không có nghĩa là bạn thay thế hoàn toàn các bữa ăn trong ngày bằng chuối. Chỉ ăn chuối cho đến khi bạn cảm thấy đủ, sau đó uống thêm một cốc nước ấm. Không thức khuya và ngủ đủ 8 tiếng để giúp cơ thể duy trì sức khỏe.

Theo các chuyện gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn chuối để trong tủ lạnh bởi vì rất dễ dẫn đến lạnh đường ruột, ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày.