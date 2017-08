Giải rượu hiệu quả bằng bài thuốc từ cây quả vườn nhà

Sau đây, Kiến Thức sẽ mách các bạn những loại cây bài thuốc giã rượu có sẵn vườn nhà đơn giản và hữu dụng nhất. Cây lá bỏng: Loại cây rất quen thuộc mà phần lớn các gia đình đều trồng để làm cảnh. Lá bỏng có công dụng giải rượu rất tốt, khi bị say rượu mọi người chỉ cần nhai một ít lá bỏng sống. Ảnh: Phununet. Cây mật gấu: loại cây này không chỉ có mặt trong nhiều bài thuốc dân gian trị sỏi, viêm đại tràng, các bệnh đường tiêu hóa mà nó còn được dùng để giải rượu ngày Tết hiệu quả. Ảnh: Tài nguyên thực vật. Bạn có thể lấy một vài lát cây mật gấu đem đun lên uống trực tiếp như nước uống hằng ngày cho người say rượu uống.. Ảnh: Tuổi trẻ. Rau muống: không chỉ giải độc rượu mà nước rau muống còn có thể uống để giải độc rất tốt. Lấy rau muống tươi rửa thật sạch, để ráo nước sau đó đem xay hoặc giã nát vắt lấy nước cốt để uống. Ảnh: Giáo dục. Lá chè xanh: Trong chè xanh có thành phần axit tanic có thể chống lại lượng cồn của rượu vì thế uống nước chè xanh sau khi sử dụng nhiều rượu bia cũng là một cách giải rượu rất tốt. Ảnh: Collagennubest. Bưởi: Chắc chắn ngày tết nhiều gia đình sẽ tích trữ rất nhiều bưởi vì loại quả này dễ ăn, giảm cảm giác ngán, ngấy khi ăn quá nhiều thịt và đồ dầu mỡ. Bưởi không chỉ để ăn bình thường mà đối với người say rượu bưởi cũng có tác dụng rất tốt. Ảnh: Vishop. Mọi người có thể ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi để giải rượu đều được. Cây dong: Sắc nước từ lá và phần gốc của cây dong cho người say rượu uống cũng rất tốt. Ảnh: Thực dưỡng. (Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, cần cân nhắc kỹ và hỏi ý kiến chuyên gia khi sử dụng).

