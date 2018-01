Giải quyết dứt điểm các bệnh về máu đơn giản, an toàn bằng thực phẩm

Để giúp "dọn" sạch huyết quản, cải thiện những bệnh nguy hiểm về máu, bạn có thể lựa chọn các thực phẩm sau đây. Chè Phổ Nhỉ: Trà này có tính ấm, không gây kích ứng mạnh với tỳ vị. Nghiên cứu cho thấy, thành phần polyphenol có trong loại trà này có tác dụng ức chế các enzyme sinh học liên quan đến hiện tượng đái tháo đường, giúp ổn định đường huyết. Cách dùng: Dùng nước sôi ở 100 độ C pha trà, nên tráng qua trà một lần cho sạch bụi bẩn. Uống trà ở giữa các bữa ăn để đảm bảo được tác dụng của trà mà không gây hại cho dạ dày. Điều chỉnh mỡ máu bằng yến mạch: Yến mạch giàu beta glucan, chất xơ có thể ức chế sự hấp thu cholesterol của cơ thể, điều chỉnh mỡ máu. Ngoài ra yến mạch còn mang lại cảm giác no lâu, hỗ trợ hiệu quả trong quá trình giảm cân. Cách dùng: Nên chọn yến mạch thô tức là không thêm bất cứ thành phần nào khác. Có thể dùng yến mạch nấu cháo với các loại hạt thì dinh dưỡng càng cao. Kiểm soát huyết áp bằng cần tây: Một nghiên cứu của Hiệp hội huyết áp Mỹ đã chỉ ra, uống đều đặn nước ép cần tây ép sẽ giúp hạ huyết áp hiệu quả. Tăng cường tuần hoàn máu bằng đậu đen: Thực phẩm này giàu anthocyanins, có thể làm sạch các gốc tự do trong cơ thể, giảm cholesterol, thúc đẩy tuần hoàn máu. Cách dùng: anthocyanins sẽ ổn định hơn trong môi trường axit vì thế để hấp thụ được tối đa chất dinh dưỡng của đậu đen nên ngâm đậu đen với giấm. Làm sạch máu bằng rong biển: Với hàm lượng i ốt cao cùng với nhiều chất xơ và chất kết dính, rong biển có tác dụng hút các thành phần có hại trong máu, giúp làm sạch máu hiệu quả. Cách dùng: Có thể dùng rong biển chế biến thành những món ăn hợp khẩu vị như salat, nấu cháo, nấu chè hoặc nấu canh. (Nguồn ảnh trong bài: Paixin, huitu)

