Giả danh hiếm muộn xin con: Dò la thông tin mẹ để "mua'" con

Đối tượng đến bệnh viện phụ sản, chầu chực ở nơi đông đúc thai phụ chờ khám, rồi lân la làm quen những phụ nữ nghèo khổ, các cô gái trẻ lỡ có con. Khi gặp được con mồi, người phụ nữ này… dò ý xinđể đưa ra nước ngoài định cư. Điều đặc biệt, đối tượng ra điều kiện thai phụ phải cam kết không tiết lộ thông tin cho ai biết và sẽ cho một khoản tiền để “trả công” sinh con.Đầu tháng Tư, có mặt tại bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM, PV chứng kiến người phụ nữ nhiều ngày xuất hiện tại bệnh viện để tìm xin con nuôi. Người này lượn lờ ở cổng bệnh viện, nơi bấm số khám bệnh thai sản, khoa Sản... rồi bắt chuyện với các thai phụ.PV tìm cơ hội tiếp xúc với người phụ nữ lạ mặt, chị ta cho biết đang đưa người nhà đi khám thai. Trong câu chuyện, PV khéo léo hé lộ chuyện đưa em gái đi khám thai những tháng cuối. Nghe PV nói vậy, người phụ nữ hỏi: “Em gái em mang thai tháng thứ mấy rồi?”. Tiếp đó, người này hỏi nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, gia cảnh của em gái PV.Sau đó, người này tỏ thái độ rất buồn và than phiền rằng, nhiều người có con dễ quá nhưng lại không thể nuôi. Người phụ nữ này nói, có chị gái lấy chồng Hàn Quốc do nhiều lần sinh con không được, thai chết lưu nên bị gia đình chồng hắt hủi. Bây giờ, người chị gái mới có thai nên quyết định về nước dưỡng thai. Hôm nay, chị ta đưa chị gái đi khám thai lần đầu.Câu chuyện đang dở dang thì PV nói em gái sắp khám thai xong nên phải về trước. Ngay lập tức, người phụ nữ liền xin số điện thoại PV biết đâu mai này có duyên gặp nhau.Khoảng 1 tuần sau, PV nhận được số điện thoại lạ gọi tới nói là đã gặp nhau tại bệnh viện Từ Dũ. Lúc này, PV mới hỏi tên tuổi, địa chỉ. Theo thông tin chị ta cho biết, tên Nguyễn Thị Bảy (SN 1978, quê xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh).Qua điện thoại, Bảy tò mò hỏi về cô em gái PV chuẩn bị mọi thứ cho việc sinh con xong chưa? PV trả lời, mọi việc ổn rồi nhưng do em gái còn nhỏ tuổi, yêu vượt rào nên gia đình bạn trai không nhận, đang bị ảnh hưởng tâm lý.Nghe vậy, Bảy nói thẳng: “Em gái em và gia đình có mong muốn nuôi em bé không? Nếu sinh con gái thì thằng con trai nó không nhận con đâu. Nếu em gái em còn đi học thì có thể cho chị gái chị xin nhận làm con nuôi được không?”.Nói đoạn, Bảy than vãn chị gái vừa rồi tới bệnh viện khám thai nhưng bác sĩ cho biết do lớn tuổi và mang thai ngoài tử cung nên em bé lại không giữ được. Hiện chị gái Bảy đang rất buồn, muốn xin một em bé Việt Nam làm con nuôi nhưng giấu gia đình chồng bên Hàn Quốc. Khi nào nuôi em bé cứng cáp vài tháng sẽ đưa về lại bên nhà chồng nói dối là con mình. Người chị gái đó nếu không có con sẽ phải chia tay chồng. Mà cuộc sống hiện tại của nhà chồng rất giàu có, sung túc...Chưa kịp để PV phản ứng, Bảy kể nhiều về cuộc sống người chị lấy chồng ngoại, nhà lầu, xe hơi, tiền nhiều vô kể. Cũng chỉ vài tháng nữa, Bảy sẽ theo chị gái xuất ngoại lấy chồng để thay đổi cuộc đời.Sau khi trò chuyện với Bảy, PV nói cần phải có thời gian hỏi ý kiến em gái và gia đình. Dù gia đình khó khăn, chịu áp lực tai tiếng về danh dự khi sinh con mà không có cha, nhưng dù sao em bé cũng là khúc ruột máu mủ của mình nên việc cho đi mãi mãi không bao giờ gặp sẽ khiến lương tâm day dứt.Hai ngày sau, Bảy nhắn tin với PV để dò ý đã bàn bạc cùng gia đình quyết định cho cháu gái sắp sinh chưa. Lúc này, PV chưa trả lời ngay mà quay sang hỏi một số vấn đề liên quan đến gia đình chị em Bảy. Bảy vẫn lặp lại lý do chị gái đã lớn tuổi, lấy chồng Hàn Quốc gần 10 năm mà sinh con nhiều lần, thai yếu, mất trong bụng... Đồng thời, việc chữa trị bệnh để giữ được thai nhi bây giờ không có thời gian nên chỉ muốn xin con nuôi.Vừa giải thích hàng loạt lý do về việc người chị bí ẩn muốn xin con nuôi, Bảy còn kể một số hoàn cảnh đổi đời của những người phụ nữ, các cô gái nghèo ở quê mình khi sinh con cho chồng ngoại. Trong đó, có chị Thanh (35 tuổi) lấy chồng cùng năm 2008 với chị gái của Bảy. Sau khi sinh con, chị này được gia đình chồng cho hẳn chiếc xe hơi, tự học lái đưa con đi học. Không những thế, chị Thanh sống như bà hoàng, chỉ ăn chơi làm đẹp, trông coi nhà cửa cho chồng đi làm tại một công ty lớn ở TP.Seoul (Hàn Quốc).Chưa dừng lại, Bảy cho biết nhiều cô gái Việt Nam sinh con cho chồng nước ngoài đều có cuộc sống hạnh phúc, phú quý, những đứa trẻ ở bển cũng có cuộc sống như mơ. Cuối cùng, Bảy khuyên nhủ PV, “khi gia đình em đồng ý cho đứa cháu sắp sinh thì em bé sẽ được đổi đời, cháu sẽ không phải khổ khi lớn lên trong cảnh vật chất thiếu thốn lại vắng tình cảm của người cha”.PV nói, cũng muốn cháu mình có cuộc sống tương lai tốt đẹp nhưng trên thực tế có nhiều câu chuyện buồn khi cho con nuôi. Hoặc có nhiều trường hợpqua Trung Quốc nên rất lo sợ.Bảy nghe xong, hồ hởi trả lời: “Chuyện gì chứ chuyện đó dễ lắm. Em có dịp về Tây Ninh nhà chị chơi đi. Em cứ tới xã Đồng Khởi hỏi nhà ông Mẫn có người con gái đầu lấy chồng Hàn Quốc tên Xa. Còn không em hỏi nhà chị Bảy chuẩn bị lấy chồng Hàn Quốc thì ai cũng biết...”.Tiếp đến, Bảy khoe trước đã lấy chồng nhưng hai người chia tay cách đây 3 năm. Đến tháng 12 năm nay, Bảy sẽ theo chị gái sang Hàn Quốc lấy chồng.Theo lời người phụ nữ này, việc xin một trẻ sơ sinh dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều chị ta gặp PV thấy có duyên, hơn nữa thương gia cảnh em gái PV nên mới ngỏ ý được nuôi cháu bé. Bình thường, chị ta có thể đến nhiều khu công nhân ở Bình Dương để xin con nuôi ngoài ý muốn. Có điều, quá trình cho con – nhận con với những người công nhân dễ rắc rối về pháp luật.Bảy sợ nhất, khi cho con xong họ lại đòi, sợ nhiều người biết. Bảy chỉ muốn việc nhận con nuôi giúp chị gái phải thật kín đáo, nếu không nhà chồng người chị gái khi về Việt Nam chơi biết sự thật thì mọi việc đổ bể. Điều quan trọng khác, Bảy muốn giúp đỡ gia đình PV do linh cảm “có duyên” khi trò chuyện.