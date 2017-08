Gặp dấu hiệu này chị em cần đi khám u nang buồng trứng ngay

Những cơn đau ở vùng xương chậu xuất hiện sau khi làm "chuyện ấy" hoặc làm việc nặng là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên của bệnh u nang buồng trứng. (Nguồn Naturallydaily) Kinh nguyệt bất thường là một trong các dấu hiệu cảnh báo của bệnh u nang buồng trứng. Nếu bạn bị rối loạn kinh nguyệt, hay máu kinh có sự thay đổi về màu sắc (sẫm đen,...) thì rất có thể là do bệnh u nang buồng trứng gây ra. (Nguồn Idrar) Nếu chị em nào bị chảy máu âm đạo bất thường dù không phải trong kỳ kinh nguyệt thì có thể đây cũng là dấu hiệu của bệnh u nang buồng trứng. (Nguồn Healthtap) Đau vùng lưng phía dưới cũng có thể là dấu hiệu của bệnh u nang buồn trứng. Lý do là vì bệnh sẽ tạo áp lực lên lưng dưới, gây ra những cơn đau ở lưng dưới hoặc đôi khi là đau ở đùi. (Nguồn Arstechnica) U nang buồng trứng còn biểu hiện ở việc bạn bị đau bụng hoặc cảm giác khó chịu trong âm đạo. (Nguồn Livestrongcdn) Bên cạnh đó, người bị u nang trong buồng trứng dễ bị lên cân nhiều và nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Vì vậy, nếu chị em nào gặp tình trạng này thì nên đi kiểm tra để được chẩn đoán chính xác nhất. (Nguồn Davidwolfe) Cảm giác buồn nôn cũng xuất hiện khi bị u nang buồng trứng khiến nhiều người nhầm tưởng mình đã thụ thai. (Nguồn Migrin) Đó là khi u nang bị vỡ khiến bạn có cảm giác buồn nôn và nôn. Lúc này, bạn cần phải được chăm sóc y tế ngay lập tức để tránh nguy cơ viêm nhiễm. (Nguồn Wisegeek) Ngoài ra, do các u nang tạo áp lực lên bụng nên còn gây ra chứng khó tiêu hay ợ nóng. (Nguồn Sharecare) Mặc dù đa số các u nang buồng trứng là vô hại nhưng khi thấy các dấu hiệu trên, chị em nên kiểm tra để phát hiện bệnh sớm và có sự điệu trị kịp thời. (Nguồn Perhealthy)

