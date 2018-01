Dưỡng sinh cả đời có thể thiếu nhân sâm nhưng đừng thiếu thứ này

Rau chân vịt giàu sắt một trong những nguyên liệu quan trọng để tạo máu. Người nào thường xuyên ăn rau chân vịt da mặt sẽ căng bóng hồng hào. Ngoài ra, vitamin A có trong rau chân vịt sẽ giúp làm giảm nguy cơ thoái hóa võng mạc, đặc biệt tốt cho người thường xuyên sử dụng máy tính. Cà chua là thực phẩm chứa hoạt chất chống oxy hóa cao, bảo vệ tế bào không bị tổn thương, loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Cà chua giàu vitamin A,C,P,Bcellulose, axit hữu cơ, canxi, ăn sẽ chống nhiệt miệng, cải thiện tiêu hóa, kích thích ăn uống. Sô cô la tốt cho tinh thần, kích thích não bộ khiến ta cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hơn. Cá có chứa axit béo đặc biệt có liên quan chặt chẽ đến "hoocmon hạnh phúc" trong não bộ của con người. Cá giàu magie và boron có tác dụng là dịu thần kinh. Các axit amin có trong cá ngăn ngừa xơ cứng động mạch, vì thế nên chăm chỉ ăn cá. Hàm lượng đạm của nấm chiếm đến 30% cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác. Ngoài ra, nấm chứa nhiều vitamin, giàu canxi, sắt và khoáng chất nhưng nhiệt lượng lại thấp. Các loại họ nhà đậu chứa chất chống oxy hóa mạnh, phòng ngừa ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Chất béo không no có trong đậu ngăn ngừa bệnh mạch vành, cao huyết áp, xơ cứng động mạch. 500g óc chó có hàm lượng dinh dưỡng tương đương với 2500g trứng và 4500g sữa bò. Protein có trong óc chó chứa lysine một chất cực kỳ quan trọng cho cơ thể, tốt cho não bộ, chống căng thẳng. Mỗi ngày ăn óc chó đều đặn sẽ giúp bổ não, mướt da.

