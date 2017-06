Dưỡng họng, giữ thanh cho giáo viên, ca sĩ bằng trà táo đỏ

Theo Đông y, táo đỏ có tính giữ nhiệt, vị cam, giàu dinh dưỡng như prôtêin, lipit, đường, can xi, phốt pho, sắt, và nhiều loại vitamin A, C, B1, B2, caroten...có tác dụng làm đẹp da, bổ tỳ, bổ huyết, chống lão hóa... Vì thế, sử dụng táo đỏ để chế biến món ăn và bài thuốc đã trở nên rất phổ biến. Ảnh: Huma. Táo đỏ phơi khô pha thay trà lấy nước uống sẽ rất tốt cho những người gặp các vấn đề ở gan, giúp thải độc tốt trong gan và đặc biệt là tăng protein huyết thanh cho cơ thể. Ảnh: hạt ngon plus+. Trà táo đỏ giúp dưỡng họng tốt cho những người phải làm các công việc cần giao tiếp nhiều như: nhân viên kinh doanh, ca sĩ, giáo viên… Ảnh: Báo mới. Ngâm rượu táo đỏ uống giúp máu lưu thông tốt hơn, tốt cho người mắc các bệnh ở tim mạch… Ảnh: Insu. Bên cạnh bài thuốc từ táo đỏ thì món ăn có nguyên liệu từ táo đỏ cũng rất được ưa chuộng. Ảnh: Tư vấn khỏe. Canh táo đỏ nấu với đường phèn và mộc nhĩ trắng có thể trị các chứng ho khan, ho có đờm… tốt cho hoạt động của phổi. Ảnh: Khỏe đẹp 360. Canh trứng nấu gà táo đỏ rất tốt cho chị em phụ nữ trong việc làm đẹp, bổ huyết… Ảnh: Tiền phong. Người bị các chứng bệnh liên quan đến dạ dày đặc biệt là bị đau, viêm loét dạ dày có thể nấu canh táo đỏ hầm nhọ nồi để ăn. Ảnh: Đau dạ dày. Chị em phụ nữ gặp các vấn đề về kinh nguyệt có thể dùng 50g táo đỏ, 50g gạo tẻ, 15g đương quy, 20g đường trắng nấu thành chè ăn khi đói liên tục trong 10 ngày sẽ cải thiện được tình trạng kinh nguyệt. Ảnh: Mad Hat Tea Company. Người thường xuyên mệt mỏi, suy nhược, ăn ngủ không ngon có thể kết hợp: táo đỏ cùng đương quy, viễn chi, giò lợn hầm ăn mềm vào buổi chiều. Một tuần ăn khoảng 3 lần, đầu tuần, giữa tuần và cuối tuần sẽ giúp phục hồi sức khỏe. Ảnh: Bếp gia đình. Điều trị huyết áp thấp cho bà bầu: 20 quả táo đỏ hầm cùng với 1 con gà mái tơ thành canh để ăn. Trong suốt thời gian mang thai mọi người có thể chế biến canh để ăn nhiều lần nhằm cải thiện tình trạng huyết áp thấp của mình. Ảnh: Báo sức khỏe đời sống. Ngoài những công dụng ở trên thì táo đỏ còn rất nhiều lợi ích khác như: ngăn ngừa táo bón, tăng sức đề kháng, phòng trị cảm lạnh, chống ung thư… Nếu có điều kiện mọi người hãy ăn táo đỏ mỗi ngày. Ảnh: Hạt ngon plus+.

